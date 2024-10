Riconoscimento nazionale per l’amministrazione Ferrari. Il Comune di Cirò Marina ha partecipato a City Vision, gli Stati generali delle città intelligenti, appuntamento che si svolge ogni anno a Padova, aggiudicandosi il Premio Buone Pratiche. Primo comune calabrese.

Unico comune calabrese presente alla kermesse di Padova, Cirò Marina, (rappresentato dagli ideatori del progetto, i consiglieri comunali Cataldo Strumbo e Mario Turano) ha partecipato aggiudicandosi il Premio Nazionale Buone Pratiche con il progetto Spiagge Amiche, a City Vision, gli Stati generali delle città intelligenti, appuntamento che si svolge da anni nella città di Sant’Antonio, dedicato al dibattito sulle trasformazioni delle città e dei territori del nostro Paese, che riunisce oltre 1000 tra sindaci, amministratori, dirigenti e funzionari pubblici, startup e professionisti.

L’edizione 2024 ha avuto luogo al Centro culturale Altinate San Gaetano il 21 e il 22 ottobre.

Grazie alla collaborazione della Rete dei Comuni Sostenibili, City Vision è stata l’occasione per ascoltare e proporre buone pratiche di sostenibilità e di innovazione, nonché una vetrina importante per creare relazioni istituzionali e d’impresa.

Nel dettaglio, Cirò Marina ha raccontato del progetto di accessibilità alle spiagge libere, non soltanto la classica operazione di pulizia ma anche nuove dotazioni per migliorare la fruizione delle spiagge pubbliche, in particolare per le persone con difficoltà motorie, e per aumentare la sicurezza della balneazione lungo i 14 km di costa cirotana, molte delle quali, ottengono da 5 lustri, il riconoscimento della “Bandiera Blu” da parte della FEE.

“Una vittoria per le persone disabili e per la nostra società. Rendere la balneazione inclusiva e assistita è un principio semplice da descrivere e che è stato nostro impegno far rientrare nella normalità, eppure ancora oggi ignorato in troppe spiagge d’Italia. Siamo orgogliosi di aver presentato il Progetto Spiagge Amiche e di aver ricevuto il Premio Buone Pratiche in un contesto prestigioso come City Vision”,







fanno sapere il sindaco Sergio Ferrari e i consiglieri comunali Strumbo e Turano, ideatori del Progetto Spiagge Amiche.

Il comune di Cirò Marina, una delle spiagge più belle della Penisola, già da due anni fornisce sulle spiagge libere, dove non vi è presenza di stabilimenti balneari, assistenza sanitaria e sostegno alla mobilità per consentire ai residenti ed ai turisti più fragili o con ridotte capacità di movimento di raggiungere tranquillamente il mare. È una buona pratica che ha visto l’impegno congiunto di diverse istituzioni e il coinvolgimento dell’associazione di Protezione Civile “Jonio Sicuro”.

Il Progetto “Spiagge Amiche” prevede:

assistenza sanitaria lungo il litorale mediante l’impiego di

30 operatori sanitari,

3 ambulanze,

3 quad cardioprotetti,

4 postazioni fisse dotate di kit “primo soccorso” e defibrillatore;

percorsi di educazione e promozione della salute con particolare riguardo alla

sicurezza in mare,

rispetto delle risorse eco-sistemiche marino-costiere, mediante la diffusione di materiale informativo lungo la costa;

pulizia continua di chilometri di spiagge con

raccolta differenziata dei rifiuti rastrellati con l’aiuto di 40 operatori impiegati su due turni giornalieri;

promozione attività fisica all’aria aperta grazie a eventi sportivi

“Luglio in Sport” tappa del campionato nazionale di Beach Soccer e Beach Volley,

Programma nazionale itinerante di promozione della salute con sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere.

Cirò Marina è stata, inoltre, invitata a partecipare al tavolo di lavoro “Mobilità e gestione dei flussi urbani”, insieme ai comuni di Bergamo, Pesaro, Parma, Cuneo, Udine, Aosta, Vicenza, dove sono stati trattati i temi della mobilità del futuro, la riduzione del traffico e l’impegno di maggiori investimenti nella sicurezza. Il relatore di Cirò Marina, Mario Turano, ha focalizzato l’attenzione sui problemi che accomunano città così diverse per numero di abitanti e dimensioni, eppure unite nella ricerca della soddisfazione dei portatori di interessi e di diritti, delle persone che vivono le nostre comunità, come il progetto Spiagge Amiche dimostra.

L’amministrazione guidata da Sergio Ferrari sin dal suo insediamento e nonostante i limiti ed i problemi iniziali, frutto di emergenze naturali e sanitarie, ha inteso lavorare da subito, per distinguersi nel merito delle programmazioni, con l’obiettivo di rendere il nostro comune, riconoscibile nelle sue bellezze peculiari, con un’attenzione particolare all’inclusione sociale e solidale.

Prove ne siano, il grande lavoro svolto ed i riconoscimenti ottenuti, dai suoi Servizi Sociali e dalla costante attenzione ed anche all’impegno profuso dall’assessorato alla Pubblica Istruzione ed a quello delle Politiche Giovanili.