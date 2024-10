Screenshot

La Polizia di Stato di Crotone, Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale ha denunciato e sanzionato il titolare e barista di un noto locale di intrattenimento del capoluogo, per aver somministrato bevande alcoliche a due minorenni.

Nel corso di un controllo al locale, gli agenti hanno rilevato che i baristi avevano appena servito dei cocktail a base alcoolica a due giovani, apparentemente minori; in effetti, l’identificazione dei due ha consentito di accertarne l’età, rispettivamente 13 e 15 anni, per cui hanno proceduto alle relative contestazioni. Per la somministrazione al minore di anni 13, il barista e l’esercente del locale sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone; la prevista sanzione amministrativa è stata applicata per la somministrazione all’altro minore.