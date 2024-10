Ancora un’esperienza fuori regione per i ragazzi del settore giovanile della Rari Nantes Auditore che, nello scorso fine settimana, sono stati impegnati in un torno a Santa Maria Capua Vetere insieme alle migliori squadre del Centro-Sud. Per i baby atleti di mister Fusto, coadiuvato dal collega Ciligot, alla fine è arrivato un ottimo sesto posto, che ha dimostrato come gli squaletti, pur avendo ancora ampi margini di miglioramento, sono già ad un ottimo livello rispetto alle altre realtà nazionali. Questo, infatti, è lo stesso gruppo che l’anno scorso ha vinto il campionato regionale Under 11 e che si approccia a vivere questa stagione da protagonista.

Ma al di là dell’aspetto sportivo ai ragazzi rimarrà una grande esperienza, visto che molti di loro si sono trovati a dormire fuori casa, senza genitori, per la prima volta, condividendo due giornate all’insegna dello sport e dello stare insieme con altre centinaia di ragazzi della stessa età.

E prima della partenza la società ha tenuto a incontrare anche le famiglie dei ragazzi, per stilare quelle che sono le priorità della stagione sportiva che sta per entrare nel vivo, che non può non prescindere da un costante e assiduo impegno scolastico. Saranno diversi gli impegni fuori regione nei prossimi mesi, che andranno ovviamente ad aggiungersi al Campionato Regionale di Categoria, tra gli obiettivi principali della società.