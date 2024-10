Il Presidente dell’Associazione “PROGETTO in COMUNE – KR” Antonio Megna, comunica con immenso piacere che le fila del Movimento Politico-Culturale si sono rafforzate con l’arrivo di una personalità di spicco, Antonella Stefanizzi, avvocato stimato e apprezzato, che si mette a disposizione del gruppo per contribuire fattivamente alla costruzione del movimento civico che aspira ad essere protagonista in tutte le prossime competizioni elettorali.

Antonella, rappresenta una donna moderna e determinata, la cui esperienza e visione politica contribuiranno in modo significativo al raggiungimento dei nostri obiettivi, fornendo nuove prospettive e stimolando il nostro operato verso l’eccellenza.

Siamo certi che il suo ingresso porterà energia nuova, idee innovative e un forte impulso per le nostre attività, rafforzando il nostro impegno a favore di una società più equa e consapevole.

Antonella ci ha tenuto a precisare “Voglio preliminarmente manifestare la mia riconoscenza agli amici o semplici conoscenti che hanno,con determinazione ed entusiasmo, accolto il mio ingresso.

Ciò, sono certa, mi aiuterà a rendere reale il mio desiderio di fare politica.

Non posso negare l’alternanza di emozioni che hanno caratterizzato questa scelta ma, i momenti di esitazione e di titubanza sono stati superati dall’aspirazione di rendermi utile per la mia città.

Ho trovato in questo gruppo la giusta determinazione e la forte condivisione di un progetto che ,sono certa, ci farà costruire qualcosa di importante.”







ADVERTISEMENT

Come Presidente di PROGETTO in COMUNE -KR, dò il benvenuto ad Antonella e le auguro buon lavoro assicurando e garantendo il necessario sostegno a lei e a chi con lei vorrà impegnarsi concretamente nei prossimi anni per dare nuovo slancio all’azione politica e amministrativa che si porterà avanti con decisione in Città e nel Consiglio Comunale.

Siamo fiduciosi che insieme potremo affrontare le sfide elettorali che ci attendono, per costruire un nuovo percorso di crescita e sviluppo per la nostra città.