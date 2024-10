Un “dolce” viaggio a ritroso nel tempo: concerto del Duo Giorgio Matteoli e Pietro Pardini al Museo di Pitagora

Domenica 3 novembre, alle ore 19, nuovo appuntamento della 45° Stagione Concertistica dell’Associazione Musicale Maurizio Quintieri, realizzata a Crotone in collaborazione con il Consorzio Jobel, con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Calabria.

Il concerto Un “dolce” viaggio a ritroso nel tempo, che si terrà presso il Museo di Pitagora, prevede un itinerario musicale attraverso i secoli, con brani che spaziano dal repertorio barocco a quello contemporaneo. Il Duo composto da Giorgio Matteoli, esperto di musica antica, e dal fisarmonicista Pietro Pardini, eseguirà brani di autori come Bach e Telemann, toccando le atmosfere suggestive della musica di Astor Piazzolla e di altri celebri compositori quali E. Satie, B. Bartok, E. Granados.







ADVERTISEMENT

Giorgio Matteoli è diplomato in violoncello, flauto dolce e musica da camera presso il Conservatorio di S. Cecilia e laureato in lettere ad indirizzo storico musicale presso l’Università di Roma. Ha seguito studi di composizione, contrappunto e direzione d’orchestra nei conservatori di Milano e Como, specializzandosi nell’esecuzione del repertorio antico. Ha collaborato con rinomati ensemble ed istituzioni concertistiche, tenendo recital e concerti anche come direttore d’orchestra in Italia e all’estero. È solista per la colonna sonora della Cooproduzione internazionale “La Bibbia”, vincitrice dell’oscar americano “Kable Ace” (musiche di E. Morricone e M. Frisina), ed autore di articoli musicologici per la rivista di musica antica Orfeo, CD Classic. Attualmente è docente di ruolo di flauto dolce e musica d’insieme per strumenti antichi presso il Conservatorio Cherubini di Firenze e fondatore dell’Ensemble barocco “Festa Rustica”.

Pietro Pardini ha iniziato giovanissimo lo studio della musica e della fisarmonica, conseguendo il Diploma in Croazia e la Laurea di II Livello con il massimo dei voti e la lode presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “P.I. Tchaikovsky” di Nocera Terinese (CZ). Si è perfezionato con celebri concertisti e didatti e ha partecipato a numerosi concorsi nazionali ed internazionali, ottenendo diversi primi premi assoluti. Ha all’attivo numerosi concerti in Italia e all’estero in rinomate stagioni concertistiche. Attualmente è docente dei corsi Preaccademici e Propedeutici di Fisarmonica presso il Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza ed è titolare della Cattedra di Fisarmonica presso la Scuola Secondaria di I grado “Barnaba-Bosco” di Ostuni (BR), oltre che Direttore Musicale del Festival Internazionale della Fisarmonica di San Vincenzo la Costa (CS).