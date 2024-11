Al via dal 6 novembre “MutaMenti actors Lab”, progetto promosso da Kroton sport & social in collaborazione con associazione Per Margherita Aps, da un’idea di Rodolfo Calaminici. Con questa iniziativa, il teatro approda in periferia con un percorso che punta a coinvolgere attivamente i residenti di alcune contrade della città e non solo.







Il laboratorio si terrà, infatti, tutti i mercoledì dalle 18,30 presso il centro sociale di Margherita, in via dei Gelsomini 68. Il progetto, per questo primo step, è rivolto agli adulti. Per partecipare bisogna avere più di 18 anni di età. Per informazioni e costi si può contattare il 3381441979 o mandare una mail ad associazionemutamenti@gmail.com

A tenere il corso sarà Rodolfo Calaminici, regista e attore, molto conosciuto nel territorio. Calaminici anima e motore del Gruppo teatrale Pagliarelle, dal 1986 mette in scena i capolavori di Edoardo, anche con riadattamenti originali in dialetto calabrese, per farli conoscere alle giovani generazioni.