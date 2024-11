Share on Twitter

Crotone. Per il nono anno consecutivo, l’Ic Papanice Alfieri, sotto la guida della dirigente scolastica Franca Gisella Parise, partecipa all’iniziativa #ioleggoperché, la più grande manifestazione italiana per il potenziamento delle biblioteche scolastiche. Dal 9 al 17 novembre, nelle librerie locali aderenti (Cerrelli e Giunti), sarà possibile acquistare libri da donare alle biblioteche delle scuole del territorio, tra cui i plessi Ises, Margherita, Papanice e Pizzuta.

Promossa dall’Associazione Italiana Editori (AIE), #ioleggoperché è sostenuta dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con vari enti tra cui l’Associazione Italiana Biblioteche e l’Associazione Librai Italiani. Grazie a questi partner e al supporto della Fondazione Cariplo, l’iniziativa beneficia anche del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della SIAE.

Nel corso degli anni, l’Ic Papanice Alfieri ha visto crescere la biblioteca della scuola secondaria di primo grado di Margherita, che ora conta circa 2000 volumi. Attraverso il servizio di prestito librario, i ragazzi della scuola hanno potuto fondare “Il circolo dei piccoli lettori di Margherita”, un gruppo attivo che organizza incontri con scrittori, illustratori e fumettisti e promuove iniziative di lettura come flashmob e laboratori in città.







In collaborazione con l’associazione culturale MutaMenti, la scuola ha inoltre partecipato a #ioleggoperché Lab-Calabria, progetto dell’Università della Calabria avviato nel novembre 2022 per diffondere la lettura in Calabria, un territorio che manifesta un bisogno profondo di iniziative culturali.

L’edizione di quest’anno vedrà anche tre contest rivolti agli studenti:

“Con gli occhi del cuore…e la testa al futuro” – L’8 novembre, la scrittrice Angelina Pettinato incontrerà gli studenti delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado di Margherita e Papanice, condividendo le sue esperienze letterarie e dialogando sui temi della crescita personale. “La cura del futuro” – Il 13 novembre, in Piazza Immacolata, i ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Margherita presenteranno un flashmob per introdurre alla cittadinanza il concetto di “farmaco dell’anima”, una metafora potente per diffondere valori come amore, gioia, coraggio e speranza. Questa iniziativa rappresenta il simbolo di una generazione attenta alla cura del proprio futuro e di quello della collettività. “Il futuro inizia con un libro: La gabbianella e il gatto” – Il 14 novembre, alla scuola primaria del plesso Pizzuta, tutti gli alunni saranno coinvolti in un’attività di lettura della celebre storia “La gabbianella e il gatto” di Luis Sepúlveda. Oltre alla lettura e alla visione del film animato, i ragazzi drammatizzeranno la storia attraverso canti e balli, sottolineando il potere formativo della lettura.

L’Ic Papanice Alfieri, insieme alle librerie e alle associazioni del territorio, prosegue il suo impegno nella promozione della lettura come veicolo di crescita culturale e di inclusione. Grazie a #ioleggoperché, la scuola intende stimolare l’amore per i libri tra i più giovani e arricchire le proprie biblioteche per offrire sempre più risorse ai propri studenti, sostenendo lo sviluppo di una comunità di lettori entusiasta e consapevole.