Il Ristorante Porto Vecchio di Crotone incanta Milano nella prima giornata di Golosaria 2024: i sapori calabresi conquistano gli ospiti con lo chef Claudio Villella

È stata una straordinaria prima giornata per il Ristorante Porto Vecchio di Crotone alla manifestazione Golosaria Milano 2024, uno degli eventi enogastronomici più attesi dell’anno, dedicato alle eccellenze italiane. Il nostro team, sempre instancabile, ha portato sul palcoscenico milanese la vera essenza della cucina calabrese, guidato dall’arte culinaria dello chef Claudio Villella.

Nello stand della Regione Calabria, Villella ha accompagnato gli ospiti di Golosaria in un viaggio unico attraverso i sapori autentici della Calabria, sorprendendoli con piatti straordinari che intrecciano la freschezza del mare con la forza della tradizione. Un tributo ai profumi e ai gusti della nostra terra, ogni creazione ha raccontato la bellezza e l’autenticità della Calabria, lasciando un segno profondo nei cuori dei presenti.

“Un grande onore essere qui a Milano, portando con noi il cuore e i sapori della nostra Calabria,” ha dichiarato Villella. “Ogni piatto che presentiamo è una storia, un ricordo, un omaggio alla nostra terra.”

Questo prestigioso evento è stato l’occasione perfetta per celebrare anche il recente riconoscimento di Cucina Radiosa ricevuto nella guida “Il Golosario – Guida ai Ristoranti d’Italia” di Paolo Massobrio e Marco Gatti.

“Essere presenti a Golosaria con un riconoscimento di questo calibro è un grande onore e un incentivo a migliorare costantemente,” ha dichiarato Anna Riga. “Questo premio è dedicato ai nostri clienti, che sono il cuore del nostro lavoro.”







Spunto inserito nella guida: Anna Riga, con la consulenza di Claudio Villella, guida con passione i percorsi gastronomici del nostro locale, proponendo piatti creativi e territoriali al contempo, preparati con attenzione alla genuinità degli ingredienti e una cura speciale per la presentazione. Questo riconoscimento celebra la capacità del Ristorante Porto Vecchio di coniugare creatività e rispetto delle tradizioni locali, un prestigio che ci spinge a continuare a innovare, sempre con uno sguardo attento alla genuinità e alla presentazione.

Ma le novità non finiscono qui: i lavori di ristrutturazione del Porto Turistico di Crotone, dove ha sede il nostro ristorante, procedono spediti. Siamo lieti di annunciare che presto riapriremo al pubblico in una veste rinnovata, con nuovi spazi e servizi pensati per accogliere i nostri clienti in un ambiente ancora più accogliente e suggestivo.