TERNANA: Novelli; Valenti, Gori, Girasole, Trifelli, Ferlicca (10’st Ferlicca), Sow (28’st Guaglianone), Fulga, D’Alessandro (10’st Pierdomenico), Boudaas (42’st Pllana), Turella (10’st Loconte). All. Morrone



CROTONE: Martino; Tarantino (40’st Piperis), Maffei (15’st Mirarchi), Terrasi, Pagano, Primerano, Buonaccorsi, Sgro (40’st De Gennaro), Caccioppoli (25’st Cuscuna), Vrenna (1’st Ambrogio), Loiacono. All. Lomonaco



ARBITRO: Mariani



MARCATORI: 12’st Maffei (C), 19’st, 35’st e 41’st Loconte (T), 47’st Fulga (T)



AMMONITI: Sow (T), Maffei (C), Gori (T)



NOTE: al 40’st Martino (C) para rigore a Loconte (T)







