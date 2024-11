Share on Twitter

Partita del Cuore per la Ricerca sul Tumore al Seno

Con grande entusiasmo e spirito di solidarietà, gli studenti del Liceo Classico di Santa Severina, insieme agli studenti dell’I.I.S. “Raffaele Lombardi Satriani” e dell’I.I.S. “Margherita Hack” di Cotronei, sono lieti di annunciare la Partita del Cuore “GOAL ROSA: Insieme per la cura!”. Questo evento speciale, organizzato per raccogliere fondi a favore della ricerca per la prevenzione e la cura del tumore al seno, si terrà Lunedì 11 Novembre, alle ore 8:20 presso lo Stadio Comunale “Salvatore Baffa” di Cotronei.

La “Partita del Cuore” sarà un momento di unione e condivisione, in cui studenti, docenti e membri della comunità locale si uniranno per una causa nobile. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e della ricerca scientifica per combattere una delle malattie più diffuse nella popolazione femminile.

Il programma dell’evento prevede, oltre alle due semifinali e alla finale, che vedranno gli studenti degli istituti coinvolti scendere in campo per una partita all’insegna della sportività e dell’amicizia, momenti di riflessione e informazione grazie alla partecipazione di una delegazione della Fondazione AIRC.

Oltre agli esperti, protagonisti della giornata saranno anche studenti e docenti, che prenderanno la parola per sensibilizzare il pubblico sulla prevenzione e la ricerca oncologica. Tra questi, spicca la testimonianza della Prof.ssa Maria Rita Frontera dell’I.I.S. “Margherita Hack”, che condividerà la sua esperienza offrendo un importante contributo alla causa.







La giornata si concluderà con la cerimonia di premiazione, un momento di celebrazione che sottolineerà il valore della partecipazione e della solidarietà, in un evento che mira a promuovere il supporto alla ricerca e a sensibilizzare sulle sfide quotidiane affrontate da chi combatte contro il cancro.

L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto alla Fondazione AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) che si occupa della ricerca e della cura del tumore al seno, contribuendo così a finanziare progetti innovativi e a sostenere le donne che affrontano questa sfida.

Invitiamo tutti a una partecipazione numerosa e sentita a questa giornata di sport e solidarietà, per dimostrare ancora una volta che la forza della comunità può fare la differenza. La prevenzione e la ricerca sono armi potenti nella lotta contro il tumore al seno, e insieme possiamo contribuire a costruire un futuro migliore per tante donne e famiglie.

Vi aspettiamo numerosi per fare del bene divertendoci insieme, uniti per la ricerca, facciamo la differenza!

Marianna Ierardi

Rappresentante degli Studenti del Liceo Classico “Diodato Borrelli”