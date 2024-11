Share on Twitter

Si è conclusa con un enorme successo la prima edizione della Festa del Vino Novello, tenutasi nel comune di Melissa. L’evento, organizzato dall’Auser Volontariato Melissa, ha visto la collaborazione di numerose cantine locali, confermando il forte legame del territorio con le sue tradizioni vinicole e offrendo un’occasione unica per celebrare il nuovo raccolto.

L’atmosfera è stata vivace e accogliente, con una partecipazione entusiasta da parte dei residenti e dei visitatori, attirati dalle numerose attività proposte. Uno dei momenti più attesi della giornata è stato senza dubbio il Palio delle Botti, una gara avvincente che ha visto sfidarsi diverse squadre sia maschili che femminili. Le squadre hanno dimostrato grande spirito di squadra e competizione, offrendo uno spettacolo divertente e coinvolgente.







La risposta del pubblico è stata eccezionale: gli stand delle cantine sono stati affollati per tutta la durata della festa, permettendo ai visitatori di degustare i migliori vini novelli della stagione e di scoprire le peculiarità dei prodotti vinicoli del territorio. La festa ha rappresentato un’occasione di promozione e valorizzazione delle risorse locali, sostenendo l’impegno dei piccoli produttori e la qualità delle loro produzioni.

L’Auser Volontariato Melissa si è detto estremamente soddisfatto della riuscita dell’evento, confermando l’intenzione di rendere questa festa un appuntamento annuale. La prima edizione della Festa del Vino Novello ha infatti gettato solide basi per diventare un evento di riferimento nella regione, unendo tradizione, cultura e amore per il territorio in un clima di festa e convivialità.