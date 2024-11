Share on Twitter

Ricordando Nardino

È stata una serata indimenticabile all’insegna dei ricordi, della commozione, quella dedicata al prof. Nardino Di Bari, fondatore insieme a don Rosario Morrone, della Corale del Vescovado, che quest’anno festeggia il XXV Anniversario di attività.

Il Memorial è stato organizzato dalla Corale del Vescovado, per festeggiare la memoria del loro primo Presidente, scomparso nel 2020, e i 25 anni del Coro, con un Raduno di cori polifonici, che hanno riempito la Chiesa del Vescovado di armonie sacre.

I Cori che hanno animato il Memorial sono:

“ Crotone Vocal-Ensemble ” di Crotone, Direttore Daniele Lorenti

” di Crotone, Direttore Coro polifonico “ Rocca di Neto ”, Direttore Gianni Fabiano

”, Direttore Coro “ In Domino ” di Cutro, Direttore Bianca Sarcone

” di Cutro, Direttore Coro polifonico “ Magnificat ” Casabona, Direttori Vincenzo Primerano e Nicola Novello

” Casabona, Direttori e Coro polifonico “ Eratò ” Santa Severina, Direttore Sabrina Zumpano

” Santa Severina, Direttore “La Corale del Vescovado” Strongoli, Direttore Daniele Lorenti

Ciascuno dei sei cori ha eseguito tre canti polifonici, mentre la Corale ha cantato tre delle polifonie particolarmente amate dal Presidente.

L’evento, introdotto dal parroco don Yamid ed egregiamente presentato dalla prof. Carmelina Scida, è stato molto partecipato da amici, parenti, compaesani, sacerdoti – don Simone Scaramuzzino, don Franco Scalise e don Gino Gulizia – dalle suore della Scuola G. Giunti, Associazioni ed Amministrazione comunale.

I relatori – tra cui don Rosario Morrone – fondatore con Nardino della Corale, Sindaco di Strongoli, Assessore Perri, Pino Gallipani – attuale presidente della Corale, Leonardo – nipote del prof. Di Bari – hanno voluto ricordare la figura di Nardino, cultore di canto (ha fatto parte di tutti i cori organizzati nel tempo a Strongoli e del Coro dell’Aurora), educatore stimato e presidente della Corale per 21 anni.

Il Sindaco e l’Assessore Perri hanno raccontato episodi significativi vissuti da alunni di Nardino, mettendo in risalto come la formazione ricevuta nella scuola rimanga come segno indelebile.

Don Rosario Morrone ha condiviso momenti durante i quali con Nardino hanno studiato i criteri con cui costituire la Corale del Vescovado (condivisione, comunione, gruppo aperto a tutti coloro che amavano il canto e volevano partecipare gratuitamente) ed hanno affrontato interessanti tematiche di fede e di comunione.

Toccante è stato l’intervento del giovanissimo nipote del prof. Nardino, Leonardo, che ha voluto ricordare la bella voce baritonale del nonno, lo stretto legame affettivo e gli interessi che li legavano, e anche la cura che il nonno ha sempre dedicato alla Corale. Infine Leonardo ha voluto ringraziare la Corale per l’affetto dimostrato per il nonno, organizzando un Memorial in suo onore.

I Cori presenti sono stati omaggiati con targhe consegnate da componenti dell’Amministrazione comunale, mentre alla famiglia Di Bari, don Rosario Morrone ha consegnato una targa ricordo dell’evento con una bellissima e poetica dedica. Alla prof. Scida è stata consegnata una targa per ringraziarla di essersi resa disponibile a presentare l’evento, che si è concluso con i ringraziamenti dell’attuale Presidente della Corale Gallipani e con il canto “La vera gioia”, eseguito a cori uniti.

L’attuale presidente si ritiene soddisfatto dell’evento organizzato e ringrazia tutti coloro che si sono impegnati per la riuscita dello stesso; principalmente tiene a ringraziare l’amministrazione comunale e il parroco Don Yamid. Inoltre è orgoglioso degli obiettivi di aggregazione ottenuti con la diocesi e con le altre associazioni provinciali.







A conclusione della serata, la Corale ha offerto un rinfresco ed ha tagliato la torta dedicata al XXV Anniversario della sua attività.

Gianni Lerose