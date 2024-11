Share on Twitter

La Sala Consiliare “Falcone e Borsellino” ha ospitato la cerimonia di conferimento della “Menzione Speciale”, prevista dal Regolamento Comunale per la concessione delle benemerenze civiche, al prof. Vincenzo Fabiani.

Alfiere della battaglia a difesa dei siti archeologici, il prof. Fabiani ha speso la sua esistenza nella meritoria attività di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale della città di Crotone. Fondatore del Gruppo Archeologico Krotoniate (GAK) nel 1973, uno dei primi in Italia, è stato ed è ancora tuttora promotore di iniziative culturali e sociali volte alla riscoperta delle radici e della storia di Crotone.

La Giunta Comunale, su proposta dell’assessore alla Cultura Nicola Corigliano, con proprio provvedimento ha deciso di conferire la “Menzione Speciale” al prof. Fabiani quale segno di riconoscenza dell’intera comunità e manifestare il plauso per la meritoria attività svolta, con elevata professionalità, alto impegno sociale, altruismo e senso civico.







A consegnare la pergamena con le motivazioni dell’onorificenza, alla presenza di familiari, amici, soci del GAK, l’assessore alla Cultura Nicola Corigliano, l’assessore all’Ambiente Angela Maria De Renzo e l’assessore all’Urbanistica Giovanni Greco.

Presenti alla cerimonia i presidenti della III e IV Commissione Consiliare Antonella Passalacqua e Domenico Lo Guarro, che hanno sottolineato come il prof. Fabiani rappresenti un esempio per le giovani generazioni. L’assessore De Renzo ha evidenziato l’alto valore dell’opera del prof. Fabiani, mentre l’assessore Greco ne ha tracciato il profilo umano, sottolineandone l’apertura soprattutto verso le giovani generazioni.

“Rendiamo merito al prof. Fabiani per l’impegno profuso al servizio della nostra comunità. Una persona seria, umile che ha saputo creare quella atmosfera di vera cultura a cui tutti noi aspiriamo. Non conta il clamore e l’apparire a tutti i costi. Conta nella vita l’umiltà, l’amore e la dedizione per ciò che si fa. Questo ci ha insegnato il prof. Fabiani”, ha detto l’assessore Corigliano.

Nel ringraziare il sindaco, la giunta e l’amministrazione, il prof. Fabiani ha tracciato il percorso che dal 1973 il gruppo GAK che ha fondato ha compiuto per la valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale della città: “Questo è un riconoscimento che condivido con tutti i soci che si sono succeduti dagli anni ‘70 ad oggi”.