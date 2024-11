Il Consorzio di Tutela lancia una nuova iniziativa promozionale che porta il frutto calabrese sulle reti Rai e nelle sale cinematografiche di tutta Italia, raccontando la qualità e il legame con il territorio.

Corigliano Rossano, sabato 9 novembre 2024 – Le Clementine di Calabria IGP saranno al centro di una nuova campagna di promozione nazionale che punta a portare questo prodotto d’eccellenza nelle case e nelle sale cinematografiche italiane.

Ideata dal Consorzio di Tutela Clementine di Calabria IGP con il supporto della Regione Calabria (Mis. 3.2 Psr), l’iniziativa si svolgerà dall’11 novembre al 15 dicembre, con la trasmissione di spot sulle reti Rai e la loro diffusione nelle sale cinematografiche, un canale innovativo per raggiungere un pubblico sempre più vasto e diversificato. Lo spot sarà proiettato nei cinema di tutta Italia, rafforzando la visibilità delle clementine di Calabria IGP non solo come prodotto di alta qualità, ma anche come simbolo della tradizione agricola calabrese.







Realizzato dal regista documentarista Domenico Gambardella, il video racconta in 30 secondi un viaggio emozionale tra i paesaggi e i produttori calabresi, mettendo in evidenza il profondo legame tra il territorio e la qualità del prodotto. La campagna sfrutta sia il piccolo che il grande schermo, ampliando l’impatto del messaggio del Consorzio: Clementine di Calabria IGP sono il risultato di una tradizione agricola rinnovata dall’impegno costante per la qualità, offrendo così ai consumatori un prodotto di eccellenza.

Il progetto, sostenuto anche dalle istituzioni regionali con i fondi del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria, fa parte delle strategie messe in campo dalla regione, in maniera sinergica con il territorio, che mirano a valorizzare le eccellenze agroalimentari della regione, evidenziandone il valore culturale e commerciale. «In questo modo, attraverso una spesa intelligente di fondi dedicati – sottolinea l’Assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – si consente da un lato alle aziende di guadagnare in competitività, dall’altro si raggiunge l’obiettivo di promuovere l’intero territorio favorendo la conoscenza di prodotti, come le clementine di Calabria Igp, che ne sono il miglior biglietto da visita. Un risultato importante, per la nostra terra, finalmente apprezzata ovunque per le sue risorse, nel solco di una narrazione autentica che ribalta vecchi stereotipi».

Con questa doppia presenza mediatica, le clementine IGP di Calabria si affermano come ambasciatrici della qualità e del territorio, puntando non solo a promuovere il consumo, ma anche a far conoscere il patrimonio agricolo calabrese e il lavoro dei produttori locali. Per il Consorzio, questo è un momento di crescita storica, un’opportunità per raccontare al pubblico la storia e il valore culturale delle clementine calabresi. Gli obiettivi della campagna sono chiari e ambiziosi: sensibilizzare e coinvolgere il pubblico, con un’attenzione particolare alle famiglie italiane, il target primario per il consumo delle clementine di Calabria IGP. La programmazione in prima serata sulle reti Rai e la diffusione nei cinema fino a metà dicembre sono pensate per raggiungere un ampio pubblico, che apprezza e sceglie prodotti di qualità con consapevolezza.

«Il CDA ha fortemente voluto uno strumento di comunicazione su scala nazionale, data l’importanza qualitativa e quantitativa del prodotto clementine di Calabria Igp – ha dichiarato il presidente del Consorzio, Giorgio Salimbeni – Vogliamo che gli italiani riconoscano sempre di più il marchio del Consorzio delle clementine di Calabria IGP e comprendano il valore di un frutto che proviene da una filiera controllata e garantita dal Consorzio e dagli operatori che ogni giorno lavorano con dedizione, realizzando un prodotto di eccellenza per l’intero comparto agroalimentare calabrese».

Il messaggio della campagna ruota attorno all’idea che “la qualità è una ricerca continua.” In pochi secondi, lo spot rappresenta una Calabria autentica, radicata nella propria terra e cultura agricola. Attraverso immagini suggestive e volti di produttori locali, viene evocata una connessione profonda con una tradizione agricola etica e di alta qualità. Il Consorzio sottolinea come la qualità sia garantita da un controllo rigoroso dell’intera filiera, elemento che rende questo prodotto davvero unico. Questa nuova campagna punta a incentivare i consumatori a scegliere le Clementine di Calabria IGP, perché, come ribadisce Salimbeni, «sono un frutto unico, gustoso e di alta qualità».