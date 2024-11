Dopo il rinvio causa maltempo del 19 e 20 ottobre, questo week end dovrebbe essere quello giusto per la prima edizione della Fiera dell’Autunno: in programma il 16 e il 17 novembre. Si tratta di un evento che ha l’obiettivo di diventare un appuntamento fisso per la valorizzazione del territorio. Fortemente voluta dal sindaco Maria Grazia Vittimberga e organizzata in collaborazione con ANA-UGL grazie all’impegno del delegato regionale Salvatore Scerbo, la fiera riunirà un gran numero di commercianti provenienti da tutto il Sud Italia.

La manifestazione, che avrà luogo su Viale Gramsci, sarà un’importante vetrina per una vasta gamma di prodotti, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire e acquistare articoli legati alla gastronomia locale, con degustazioni di specialità tipiche, formaggi, salumi e prodotti da forno. Non mancheranno anche esposizioni di libri, oggettistica artigianale, piante e fiori per gli appassionati di giardinaggio, oltre a una selezione di articoli in vimini, ideali per decorare gli spazi domestici. Saranno presenti espositori specializzati in lampadari e soluzioni di arredamento, perfetti per chi desidera rinnovare la propria casa. Ampio spazio sarà dato anche al settore dell’abbigliamento, con proposte per tutte le età, e agli articoli casalinghi, che offriranno idee e soluzioni per la vita quotidiana.







La Fiera dell’Autunno sarà un’occasione unica per scoprire le eccellenze locali in un ambiente di festa e convivialità. Un evento che mira a consolidarsi negli anni, rafforzando l’economia locale e promuovendo le tradizioni del territorio, con un’offerta varia e ricca che saprà soddisfare ogni interesse.