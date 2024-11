Nella 28esima giornata nazionale della Colletta Alimentare del 16 novembre, il Lions Club Crotone Host insieme ai giovani del Leo Club Crotone hanno partecipato come volontari presso il punto vendita Conad in Loc. Passovecchio, contribuendo alla raccolta di 396 kg di alimenti che verranno nel breve tempo distribuiti sul territorio.

La risposta dei cittadini è sempre commovente: nessuna ritrosia alla nostra richiesta di acquistare generi alimentari da donare alle famiglie in difficoltà. Anzi, il sorriso della gente nel consegnarci le famose buste arancioni ci ha riempito il cuore.

L’esperienza della colletta alimentare è un momento significativo di solidarietà che coinvolge la comunità, contribuendo a supportare chi si trova in difficoltà economica e che spesso non vive molto lontano dalle nostre case. Partecipare a una colletta alimentare, per noi Lions, significa non solo donare beni materiali, ma anche dimostrare un impegno concreto per alleviare le sofferenze degli altri.







Dal punto di vista pratico, la colletta alimentare si è rivelata anche un’opportunità per riflettere sul valore della condivisione e sull’importanza di non sprecare cibo, sensibilizzando così la comunità rispetto alla crisi alimentare e alla povertà. Vedere come le persone rispondano positivamente e con generosità dimostra quanto sia forte il desiderio di supportare chi è in difficoltà e quanto le piccole azioni collettive possano fare una grande differenza.

In definitiva, un’esperienza di colletta alimentare non solo aiuta a distribuire risorse materiali, ma favorisce anche un sentimento di inclusione sociale e di responsabilità reciproca.