Share on Twitter

Share on Facebook

“Award” alle migliori PMI della Calabria, premiato Corrado Rossi, fondatore della “Maccaroni Chef Academy”

Corrado Rossi, manager e imprenditore con la passione per il food, fondatore del brand “Maccaroni Chef Academy”, è stato premiato presso l’Università della Calabria in occasione della consegna degli “Award” alle migliori PMI della Calabria e della Basilicata.

L’iniziativa è stata promossa dal Polo di Ricerca e Formazione per le PMI Calabresi e Lucane, un laboratorio di ricerca del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche, nato dalla sinergia con la Fondazione Carical e in collaborazione con l’Unical Business School.

La mission del Polo è quella di stimolare e valorizzare il potenziale ancora inespresso del tessuto imprenditoriale di Calabria e Basilicata, promuovendo l’innovazione e valorizzando le competenze.







ADVERTISEMENT

Il premio è conferito alle iniziative originali, per sostenere e diffondere le best practices aziendali, generare un meccanismo virtuoso di condivisione delle migliori esperienze e contribuire ai processi di ricerca dell’Osservatorio.

La motivazione del premio è stata la “formazione e valorizzazione dei talenti”. Tra i premiati, oltre Rossi, il maestro Gerardo Sacco, l’imprenditore Fortunato Amarelli e lo chef Enzo Barbieri.

Nella bellissima cornice dell’Aula Magna dell’Università della Calabria, sono stati presentati, inoltre, i primi risultati del lavoro svolto dal Polo PMI di Calabria e Basilicata. I dati emersi da un’indagine sul fabbisogno formativo delle imprese del territorio e i primi risultati dell’E-living Lab (Entrepreneurial-Living Laboratory) hanno stimolato la discussione tra i presenti, generando proposte e nuove idee.

“Il premio conferito mi riempie di orgoglio: l’Accademia che rappresento è un sogno realizzato, avere sogni nel cassetto è bello ma vederli realizzati ha tutto un altro ‘sapore’ e nel mio caso vale ‘doppio’. Non avrei mai potuto immaginare un’altra regione, se non la mia Calabria, per fare impresa. Dobbiamo avere il coraggio di investire e di credere nelle nostre idee, perché il futuro appartiene a noi”, ha rimarcato proprio Rossi, tra emozione e soddisfazione, rivolgendosi ai numerosi studenti e presenti.