Cirò– E’ stata una bellissima manifestazione e molto partecipata quella organizzata dal comune di Cirò contro la violenza sulle donne a cui hanno preso parte gli alunni del Liceo Scientifico Istituto Omnicomprensivo Luigi Lilio ed il gruppo docente, all’ Ambito Territoriale Sociale Cirò Marina, un bellissimo momento di riflessione sulla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. “ Non servono frasi ad effetto, ma piccoli gesti quotidiani di dialogo e solidarietà”- ha detto il sindaco Mario Sculco. E ancora: ”crediamo che il rispetto e la consapevolezza siano ingredienti fondamentali per una società migliore, insieme possiamo costruire un futuro senza violenza”. “Giù le mani dalle donne” è stata la manifestazione alla sua “Prima edizione” dal titolo: ”Piantare una Speranza”, un momento di riflessione che ha visto coinvolta tutta la cittadinanza presso il palazzo municipale alle ore 10.00. A volere questa manifestazione il sindaco Mario Sculco che nel corso dell’evento ha portato i saluti istituzionali insieme all’assessore alle politiche sociale Maria Aloe e l’assistente sociale dell’ATS di Cirò Marina Francesca Mazza. Durante l’evento sono state lette poesie sulla violenza delle donne interpretate dagli alunni delle classi seconde e terze D del Liceo Scienze umane “Luigi Lilio”. Nel corso della mattinata è stato allestito un albero di Ulivo, come simbolo di vita e di speranza per un futuro senza violenza. Per l’occasione alle ore 17 il palazzo comunale è illuminato di rosso in ricordo delle donne vittime di violenza. Alla manifestazione hanno preso parte molte associazioni presenti sul territorio tra cui la Pro-Loco, l’Avis, Ypscron, Arcobaleno, Unitalsi, Misericordie, Apa, le Quattro Porte, Giovanni Paolo II, e altri.







