Verso le elezioni comunali di Crotone: confronto e programmazione per il futuro della provincia

Crotone, 26 novembre 2024 – Si è tenuto a Crotone un incontro intenso e partecipato, durante il quale il segretario provinciale della Lega, Ing. Nicola Daniele, ha incontrato il direttivo e i militanti del partito per un confronto aperto sulle prossime elezioni comunali a Crotone e a Isola di Capo Rizzuto.

L’incontro ha rappresentato un momento fondamentale per discutere delle sfide politiche e delle prospettive future della provincia, con l’obiettivo di individuare, in sinergia con la coalizione di centrodestra, un candidato sindaco capace di incarnare i valori di unità e rinnovamento richiesti dalla comunità.

Il tutto sarà coordinato con i Segretari regionali, in vista delle elezioni nei capoluoghi di provincia, affinché ogni candidatura sia condivisa e possa garantire maggiore autorevolezza e risposte concrete alle esigenze del territorio.

Sotto la guida dell’Ing. Daniele, la Lega ha ottenuto risultati significativi, come dimostrano le ultime elezioni europee: nella provincia di Crotone, il partito ha raggiunto il 9,4%, posizionandosi come la seconda provincia più votata in Calabria, superando Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia.

Questo risultato è particolarmente significativo considerando che Crotone non dispone né di un consigliere regionale né di un deputato eletto.

Il segretario Nicola Daniele ha ribadito con determinazione che l’unanimità della sua elezione al congresso provinciale rappresenta per lui non solo un onore, ma anche una grande responsabilità.

Ha dichiarato:

“La fiducia che mi è stata accordata è un patrimonio prezioso, che può essere preservato solo attraverso azioni concrete e risposte reali alle esigenze del territorio. Questo non vale solo per me, ma per tutti i segretari provinciali della coalizione: siamo chiamati a fare la differenza, mettendo da parte le apparenze e lavorando con dedizione per il bene comune.”

Daniele ha sottolineato che, grazie alla sinergia con il commissario regionale Filippo Mancuso, la deputazione nazionale e regionale, è possibile avviare un cambio di rotta deciso, superando lo status quo che da troppo tempo limita lo sviluppo della provincia di Crotone.







L’Ing. Daniele ha annunciato l’organizzazione di un tavolo di confronto con i segretari provinciali del centrodestra per definire una strategia elettorale unitaria e un programma di sviluppo strutturale per il territorio.

Durante l’incontro è stata annunciata l’apertura di uno sportello informativo presso la sede provinciale della Lega, aperto a tutti, senza distinzione politica.

Questo sportello fornirà consulenza su finanziamenti locali, nazionali ed europei, offrendo supporto a giovani, imprenditori e cittadini interessati a investire sul proprio territorio.

La Lega, con il contributo degli eletti e dei rappresentanti istituzionali, mira così a rafforzare il legame con la comunità, dimostrando con i fatti la propria vicinanza ai cittadini.

Tra i temi centrali, il potenziamento della strada statale 106, una delle grandi opere promosse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini.

Questo intervento rappresenta una chiave per superare l’isolamento infrastrutturale e favorire il rilancio economico della provincia.

La Lega si è confermata come una forza politica capace di rispondere concretamente alle necessità del territorio, lavorando per trasformare le difficoltà in opportunità di crescita.

Grazie alla leadership del commissario regionale Mancuso, alla dedizione della deputazione nazionale e regionale, e alla collaborazione con la coalizione di centrodestra, si pongono le basi per un futuro migliore per Crotone e per l’intera Calabria.

L’impegno è chiaro:

“Non più promesse, ma fatti. Uniti, è possibile dare risposte vere e costruire una Calabria che non solo aspira al cambiamento, ma lo realizza.”

Segretario provinciale della Lega di Crotone

Ing. Nicola Daniele