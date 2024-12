Il Commissario dell’Asp di Crotone Brambilla: “Presidio fondamentale per garantire assistenza a cinque diversi Comuni dell’Alto Marchesato, particolarmente distanti da Crotone”

Procede il completamento del Piano di riorganizzazione varato da Azienda Zero e gestito dalla sua delegata, l’Asp di Cosenza, nel territorio di competenza dell’Azienda sanitaria provinciale di Crotone. È stata inaugurata questa mattina la di Pallagorio, nei locali di proprietà del Comune, precedentemente sede C.O.M. di via Amendola.

Con l’operatività della PET di Pallagorio, destinata a coprire le esigenze del comprensorio circostante, l’Asp di Crotone porta a compimento quanto previsto dal piano di riorganizzazione, avendo realizzato sette postazioni in tutto il territorio provinciale. La PET di Pallagorio, infatti, va ad aggiungersi a quella di Rocca di Neto, inaugurata lo scorso mese di ottobre, a quelle di Cirò Marina, Mesoraca e Isola Capo Rizzuto ed alle due postazioni di Crotone. La Postazione di emergenza territoriale di Pallagorio è dotata di un MSA1, un mezzo di soccorso avanzato con autista soccorritore ed infermiere specializzato, con un’equipe composta da sei autisti soccorritori e sei infermieri ed ha la finalità di garantire assistenza tempestiva agli abitanti dell’Alto Marchesato.

Presenti per l’occasione, il Commissario straordinario dell’Asp di Crotone Antonio Brambilla e, tra i tanti rappresentati degli enti locali, il Sindaco di Pallagorio Umberto Lorecchio, il Presidente della Provincia Sergio Ferrari ed il Sindaco di Crotone Vincenzo Voce.







“Fondamentale l’inaugurazione della PET di Pallagorio – ha affermato il Commissario Brambilla – in quanto abbraccia cinque diversi Comuni, particolarmente distanti dal capoluogo. L’Asp di Crotone prosegue nell’azione di presidio e di rafforzamento delle postazioni sanitarie territoriali – ha aggiunto – con l’obiettivo di garantire al meglio i livelli di cura e di assistenza anche alle comunità delle aree più svantaggiate”. Il Commissario ha evidenziato inoltre, che come da programma, a breve prenderanno il via i lavori di ristrutturazione del Poliambulatorio di Pallagorio, nonché quelli relativi alle Case della comunità ed all’Ospedale di comunità di Mesoraca, per l’ulteriore sviluppo dei servizi territoriali di prossimità.

“Una giornata importante per Pallagorio e per i Comuni limitrofi – ha affermato il Sindaco Lorecchio – Abbiamo lavorato in sinergia per migliorare l’assistenza sanitaria nelle nostre aree interne ed oggi abbiamo ottenuto un grande risultato”.