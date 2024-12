ADVERTISEMENT

Nelle primissime ore dell’odierna mattinata, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del dipendente Reparto Operativo hanno arrestato, in esecuzione di un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Crotone, 4 (quattro) persone, familiari del defunto, Francesco CHIMIRRI, individuate quali presunte responsabili dell’efferato pestaggio, commesso ai danni del Vice Ispettore della Polizia di Stato Giuseppe SORTINO, il 7 ottobre u.s., indagate, a vario titolo, per “tentato omicidio, aggravato”, “lesioni personali pluriaggravate”, “resistenza e violenza a un Pubblico Ufficiale in concorso”, “porto delle armi o degli oggetti, atti a offendere, in concorso” e “danneggiamento, aggravato”.