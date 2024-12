Cirò Marina – Dopo quasi quattro decenni di stimabile e appassionato servizio, il Lgt. C.S. Federico Carradori lascia il servizio attivo nella Guardia di Finanza, entrando in congedo per raggiunti limiti di età. Una carriera che rappresenta un esempio di dedizione, integrità e professionalità.

Il Lgt. Carradori ha trascorso gran parte del suo percorso professionale presso la Tenenza della Guardia di Finanza di Cirò Marina, dove ha ricoperto il ruolo di responsabile della Squadra Comando. In questa veste, ha dimostrato una competenza impeccabile e un’umanità che gli hanno valso la stima e il rispetto di colleghi, superiori e cittadini.

Figura di alto spessore umano e professionale, il Lgt. Carradori è stato un punto di riferimento sicuro per i colleghi, incarnando i valori fondanti del Corpo e contribuendo in modo significativo alla gestione e alla funzionalità della Tenenza.







Con la sua esperienza e il suo esempio, ha formato generazioni di finanzieri, lasciando un segno indelebile nella comunità di Cirò Marina e nella storia della Guardia di Finanza locale.

In occasione del suo congedo, tutta la comunità e i colleghi della Guardia di Finanza si uniscono per augurargli ogni bene per il futuro, ringraziandolo per l’impegno profuso e per la sua instancabile dedizione. A Federico Carradori, l’augurio di una nuova fase della vita serena e gratificante.