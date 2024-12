Nella mattinata di oggi, il Prefetto di Crotone, Franca Ferraro, e il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la Calabria, Maurizio Lucia, hanno fatto visita alla sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Crotone. Il Prefetto è stato accolto dal Direttore regionale, Maurizio Lucia, e dal Comandante provinciale, Antonio Summa, dai Funzionari tecnici e da tutto il personale in servizio, sia operativo che amministrativo. Al Prefetto sono stati illustrati le tipologie di intervento di soccorso operati sul territorio della provincia di Crotone dai Vigili del Fuoco, fermandosi a visionare gli automezzi e la sala operativa del Comando, interloquendo con molto interesse con gli operatori che per primi raccolgono le richieste di soccorso dei cittadini. La visita è stata l’occasione per sottolineare l’importanza dello stretto e imprescindibile rapporto di sinergia tra Prefettura e Vigili del Fuoco, anche nella gestione delle emergenze. Nel ringraziare il Direttore e il Comandante per l’accoglienza ricevuta, il Prefetto ha rivolto a tutto il personale sincere parole di apprezzamento per l’attività che quotidianamente le donne e gli uomini del Corpo dei Vigili del Fuoco svolgono, evidenziando come elemento distintivo e peculiare l’umanità con cui viene condotta l’attività di soccorso. In conclusione della visita, il Comandante, a nome di tutto il Personale, come segno di stima ed apprezzamento della vicinanza sempre manifestata, ha donato una ceramica artistica, raffigurante Santa Barbara e la colonna simbolo della provincia di Crotone, al Prefetto e al Direttore regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria, i quali non avevano potuto ritirare personalmente il dono in occasione della recente manifestazione svoltasi, per la festività di Santa Barbara, in data 04 dicembre 2024 a Crotone presso piazza della Resistenza.







