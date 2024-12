Share on Twitter

Share on Facebook

Nella mattinata del 13 dicembre, in Isola Capo Rizzuto (KR) i Carabinieri della locale Tenenza hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure coercitive personali emessa dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica di Crotone nei confronti di 3 soggetti.

L’indagine dei Carabinieri scaturisce dalla denuncia di un imprenditore operante nel settore turistico e ricettivo, il quale era stato più volte minacciato, anche alla presenza di altre persone, a non esercitare più la sua attività. Al malcapitato veniva intimato di corrispondere parte dei suoi guadagni per evitare ulteriori conseguenze alla sua persona ed alla sua famiglia. In un’occasione veniva addirittura aggredito fisicamente.







ADVERTISEMENT

L’attività investigativa dei militari della Tenenza ha permesso di riscontrare quanto dichiarato dalla vittima, facendo emergere le condotte estorsive da parte di ciascuno dei 3 indagati, tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Un 62 enne veniva associato alla casa circondariale di Crotone, mentre a un 35 enne e un 54 enne veniva notificata la misura del divieto di dimora nel comune di Isola di Capo Rizzuto.