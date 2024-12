Ospedale Lamezia: eseguito per la prima volta in Calabria un intervento chirurgico innovativo per malati oncologici

(ASP-CZ) – Lamezia Terme, 19 dicembre 2024 – Si chiama PIPAC (chemioterapia intra-peritoneale a flusso d’aria pressurizzata), la procedura chirurgica eseguita oggi, per la prima volta in Calabria, all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro.

Il delicato intervento è stato effettuato all’interno del blocco operatorio in anestesia generale da un’equipe multidisciplinare condotta dal dottor Manfredo Tedesco, direttore della struttura complessa di Chirurgia Generale e capo Dipartimento dell’area Chirurgica, coadiuvato da due giovani chirurghi, la dottoressa Denise Gambardella e il dottor Ettore Caruso, e dall’equipe anestesiologica diretta dalla dottoressa Anna Monardo. L’intervento, eseguito con tecnica chirurgica mini-invasiva, ha richiesto anche il supporto della strumentista specializzata in queste procedure, Margherita Gottardo.

A beneficiare di questa procedura innovativa è stata una paziente affetta da carcinosi peritoneale con versamento ascitico addominale derivante da neoplasia uterina. È prevista una breve degenza postoperatoria e si attende una completa remissione del versamento addominale, con un sostanziale miglioramento delle condizioni generali e della qualità di vita. La procedura, che consiste in una somministrazione locale di farmaci chemioterapici, può essere ripetuta a distanza di 6-8 settimane, fino a un massimo di sei cicli, in base ai risultati e al tipo di tumore.

“La PIPAC rappresenta uno dei trattamenti loco-regionali di più recente istituzione” – ha spiegato il dott. Manfredo Tedesco – “fino ad oggi bisognava andare fuori regione per essere sottoposti a tale intervento. Si tratta di una procedura ottimamente tollerata dal paziente, in quanto eseguita con approccio mini-invasivo, e con un ridotto assorbimento del chemioterapico che viene somministrato ad alta pressione nella cavità peritoneale. Ciò consente un’elevata diffusione e penetrazione nel peritoneo, con una rapida ripresa post-operatoria ed effetti collaterali limitati o nulli, tanto che il paziente può riprendere i trattamenti per via sistemica dopo pochi giorni dall’intervento.”

“Lo scopo di queste procedure” – evidenzia la dott.ssa Pina Molinaro, direttore dell’Unità operativa di Oncologia del “Giovanni Paolo II”, facente parte dell’equipe operatoria – “è attualmente quello di trattare l’ascite neoplastica o la carcinosi peritoneale molto avanzata. Tuttavia, stanno emergendo evidenze che orientano verso una possibile applicazione per ridurre la malattia peritoneale e portarla ad uno stadio di operabilità, o addirittura di utilizzarla come trattamento profilattico nei casi ad elevato rischio di recidiva nel peritoneo.”

“Il medicinale chemioterapico somministrato per via intra-peritoneale a flusso d’aria pressurizzata viene allestito adeguando i protocolli di terapia ai dati antropometrici dei pazienti e sulla scorta della gravità della malattia e del performance status del paziente. È un lavoro multidisciplinare tra noi farmacisti e il medico specialista che ha in carico la persona; insieme validiamo il protocollo specifico più adeguato per una precisa situazione anatomo-clinica, che poi verrà somministrato durante l’intervento.”

“I farmaci utilizzati per la somministrazione di farmaci nebulizzati ad alta pressione” – afferma la dottoressa Micaela Scalese – “sono quelli correntemente utilizzati nei protocolli delle chemioterapie somministrate per endovena. La peculiarità della procedura risiede nella veicolazione dei medesimi farmaci direttamente nel peritoneo in forma nebulizzata. La ridotta dimensione particellare consente al farmaco di diffondere in profondità nel peritoneo, di rimanere in situ per un tempo tale da determinare una riduzione della carcinosi peritoneale, con un conseguente miglioramento della qualità e delle aspettative di vita dei pazienti.”

Con l’introduzione della metodica PIPAC, la Chirurgia dell’Ospedale lametino arricchisce ulteriormente le sue connotazioni di presidio baricentrico e di riferimento per il cancro gastrico, consolidando il suo ruolo come luogo di cura ideale per il trattamento delle neoplasie gastriche e delle patologie neoplastiche con coinvolgimento del peritoneo.

Questa connotazione è destinata ad accentuarsi con l’acquisizione di altre tecnologie innovative prevista nel prossimo anno, che vedrà la chirurgia lametina potenziata da altri 8 chirurghi, grazie al concorso in fase di espletamento, al quale partecipano 34 candidati. Competenza, tecnologia e innovazione generano quindi attrattività.