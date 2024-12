Share on Twitter

CROTONE, 18 dicembre 2024 – Il consigliere comunale di “Consenso” segnala che da sabato 7 dicembre scorso, a Papanice, il servizio “Postamat” risulta fuori servizio, cagionando notevoli disagi all’utenza che si reca presso lo sportello automatico.

Disagi che si amplificano quando l’ufficio distaccato di Poste Italiane è chiuso, in quanto i cittadini si devono recare fuori dal quartiere per prelevare in un Atm del centro cittadino di Crotone, dovendo così percorrere un notevole tratto di strada rispetto al luogo di residenza.

Tale disservizio colpisce ovviamente ancora di più le persone anziane, che spesso non hanno l’autonomia di spostamento, determinata dalla mancanza di un mezzo di locomozione a propria disposizione, ma anche a causa degli orari previsti dai servizi di trasporto pubblico.







A tal proposito si richiede un intervento urgente al ripristino del servizio Atm bancomat, soprattutto in vista delle festività ormai alle porte.

Certo di un vostro urgente intervento, porgo cordiali saluti, formulando gli auguri di Buone Feste.