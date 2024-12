Conclusa con successo la Prima Festa delle Clementine di Corigliano-Rossano

Si è conclusa con entusiasmo e grande partecipazione la Prima Festa delle Clementine nella Città di Corigliano-Rossano, evento che ha celebrato il simbolo dell’eccellenza agricola e identitaria del territorio: la clementina.

La manifestazione ha visto la presenza di tutte le OP (Organizzazioni di Produttori), le associazioni di categoria e i cittadini che, insieme, hanno valorizzato la filiera agrumicola. I due ospiti di eccezione, il Prof. Roberto della Casa e Yvan Sagnet, hanno regalato importanti spunti di discussione per i tavoli tematici della prossima edizione.

Il culmine della festa è stato impreziosito dalla presenza del noto giornalista Gioacchino Bonsignore, inviato della rubrica Tg5 Gusto, che ha realizzato un servizio per Mediaset durante la giornata, offrendo così l’opportunità di raccontare la tradizione e la qualità delle nostre clementine al grande pubblico nazionale.

Il Sindaco della Città di Corigliano-Rossano, a margine dell’evento, ha dichiarato:

“Con questa prima edizione, abbiamo avviato un percorso di valorizzazione del territorio, basato sulle nostre eccellenze agroalimentari, che rafforzerà i percorsi già avviati in questi anni: una scommessa vinta. Un appuntamento che intendiamo far crescere negli anni e diventare riferimento per il nostro settore produttivo trainante, ovvero l’agricoltura, e strumento per far conoscere all’esterno le nostre risorse gastronomiche ed agroalimentari”.







L’Assessore alla Città Sostenibile ed Equa con delega all’Agricoltura, Francesco Madeo, ha aggiunto:

“La Festa delle Clementine non deve essere solo un momento celebrativo, ma deve trasformarsi in una piattaforma di discussione e confronto sui temi legati al nostro territorio, alla sua agricoltura e al suo sviluppo sostenibile. Investire in questo evento significa creare un luogo strategico per attirare l’attenzione di decisori nazionali ed europei, stimolando politiche a favore delle nostre eccellenze e delle nostre comunità agricole. Vogliamo che la nostra città diventi un punto di riferimento per il dibattito sulle sfide e sulle opportunità del settore agrumicolo nazionale, visto che la Sibaritide produce il 70% delle clementine nazionali“.

Anche l’Assessore al Turismo, Costantino Argentino, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa:

“La Festa delle Clementine rappresenta un’occasione straordinaria per promuovere il nostro territorio come meta turistica d’eccellenza. Gli eventi legati alle produzioni locali non solo valorizzano i nostri prodotti, ma offrono ai visitatori un’esperienza autentica, legata alla cultura e alle tradizioni del nostro territorio. L’obiettivo è fare della clementina un ambasciatore non solo della nostra agricoltura, ma anche del nostro patrimonio paesaggistico e culturale, creando un circuito turistico capace di attrarre flussi da tutta Italia e oltre”.

L’Amministrazione comunale ringrazia le OP (Organizzazioni di Produttori) che hanno supportato con forza l’intera organizzazione, i partecipanti, gli espositori, gli organizzatori e tutti i cittadini per aver contribuito al successo della Prima Festa delle Clementine.

L’evento non segna solo una celebrazione, ma anche un impegno concreto per la promozione e la valorizzazione delle eccellenze del territorio.