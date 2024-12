Share on Twitter

Si è conclusa con grande successo la cerimonia del Premio Confcommercio 2024, svoltasi presso la Sala Pitagora della Camera di Commercio Catanzaro Crotone Vibo Valentia nella sede di Crotone. A fare da padroni di casa alla cerimonia sono stati il Presidente di Confcommercio Calabria Centrale, Pietro Falbo, il Direttore Giovanni Ferrarelli e la Presidente Fipe Confcommercio Crotone, Emilia Noce.

Un evento di prestigio che ha visto la partecipazione di numerose personalità istituzionali e protagonisti del mondo imprenditoriale, uniti per celebrare il valore del commercio e l’importanza della legalità.

La manifestazione, moderata da Antonella Marazzi, giornalista di WeSud, ha reso omaggio a storie di tradizione e coraggio, premiando attività storiche che rappresentano la spina dorsale dell’economia locale e ricordando con profonda emozione i commercianti che purtroppo non sono più tra noi, ma il cui impegno e dedizione continuano ad essere un esempio per la comunità.

Particolarmente significativo è stato il momento conclusivo della cerimonia, dedicato a tre imprenditori coraggiosi che hanno scelto di denunciare la criminalità organizzata. A consegnare loro i premi, in un clima di rispetto e ammirazione, sono stati il Sindaco di Cutro Antonio Ceraso e il Colonnello del Comando provinciale Carabinieri di Crotone Angelo Maria Pisciotta, simboli dell’impegno concreto nella lotta contro le mafie. Nel suo intervento, il Sindaco di Cutro, fortemente impegnato nel contrasto alla criminalità organizzata, ha lanciato un accorato appello:

“Ognuno di noi deve fare la propria parte per sconfiggere la mafia, anche chi ricopre ruoli istituzionali dovrebbe partecipare più attivamente. La legalità è un dovere che non conosce esitazioni”.







L’evento Premio Confcommercio 2024 ha rappresentato non solo un’occasione di celebrazione, ma anche un monito forte e chiaro alla comunità: il coraggio e l’impegno collettivo sono la chiave per un futuro di crescita, legalità e sviluppo per tutto il territorio crotonese.

La lista dei premiati:

PREMIO ATTIVITÀ STORICA

Maurizio Fiorino – La Credenza di Nonna Franca

Per i numerosi anni dedicati alla gestione della propria attività e per la straordinaria capacità di trasformare i loro locali in una seconda casa, nella quale accogliere e curare i propri clienti.

Arcangelo Marseglia – Il Tarantino Pescheria

Per i numerosi anni dedicati alla gestione della propria attività e per la straordinaria capacità di trasformare i loro locali in una seconda casa, nella quale accogliere e curare i propri clienti.

Francesco Salice – Gelateria La Siciliana

Per i numerosi anni dedicati alla gestione della propria attività e per la straordinaria capacità di trasformare i loro locali in una seconda casa, nella quale accogliere e curare i propri clienti.

Giuseppe Mungari – Il Lituaio

Per i numerosi anni dedicati alla gestione della propria attività e per la straordinaria capacità di trasformare i loro locali in una seconda casa, nella quale accogliere e curare i propri clienti.

Pietro Raimondi – Gommista Raimondi

Per i numerosi anni dedicati alla gestione della propria attività e per la straordinaria capacità di trasformare i loro locali in una seconda casa, nella quale accogliere e curare i propri clienti.

Giovanni Amoruso – F.lli Amoruso

Per i numerosi anni dedicati alla gestione della propria attività e per la straordinaria capacità di trasformare i loro locali in una seconda casa, nella quale accogliere e curare i propri clienti.

Rosario Morabito – Pasticceria Morabito

Per i numerosi anni dedicati alla gestione della propria attività e per la straordinaria capacità di trasformare i loro locali in una seconda casa, nella quale accogliere e curare i propri clienti.

PREMIO PROFESSIONI

Mariella Vrenna – Boutique Vitale

Un riconoscimento per la capacità di ascoltare e comprendere le esigenze della clientela, dimostrando un costante impegno per rendere un servizio eccellente e valorizzare il negozio di riferimento.

Sabina Stabile – Profumeria Lumare

Un riconoscimento per la capacità di ascoltare e comprendere le esigenze della clientela, dimostrando un costante impegno per rendere un servizio eccellente e valorizzare il negozio di riferimento.

Mario Togo – La Capricciosa Abbigliamento

Un riconoscimento per la capacità di ascoltare e comprendere le esigenze della clientela, dimostrando un costante impegno per rendere un servizio eccellente e valorizzare il negozio di riferimento.

Giacomo Salatino – Gerardo Sacco

Per il suo straordinario impegno, la dedizione e la passione dimostrati nel corso degli anni, contribuendo con professionalità al successo e alla crescita dell’azienda. Un riconoscimento per il suo ruolo fondamentale e il suo continuo supporto, che ha reso possibile raggiungere traguardi importanti e condivisi.

PREMIO SALUTE E PREVENZIONE – ASP CROTONE

Antonella Cernuzio – Dirigente Medico

Quale riconoscimento per l’instancabile impegno e il prezioso lavoro nella diffusione della cultura della salute e della prevenzione, contribuendo a favorire, soprattutto nelle giovani generazioni, l’adozione di stili di vita sani e consapevoli.

PREMIO CONTRIBUTO AL GIORNALISMO

Giusy Regalino – Giornalista

Per la professionalità e la passione profuse a raccontare storie e tradizioni del nostro territorio, divenendo voce rappresentativa del giornalismo locale.

PREMIO LEGALITÀ

Antonio Anastasi – Giornalista e Scrittore

Per aver dedicato la sua penna e la sua voce alla denuncia della criminalità organizzata, raccontando con coraggio e rigore la realtà della ‘ndrangheta e contribuendo a promuovere la cultura della legalità e giustizia.

PREMIO ORDINI PROFESSIONALI

Francesco Livadoti – Presidente Ordine Architetti

Per l’impegno costante e la puntuale progettualità messa al servizio della città di Crotone, nella consolidata volontà di valorizzare le potenzialità del territorio in un’ottica di cambiamento e innovazione.

PREMIO MEMORIA

Michele Aprigliano – Negozio Frutta e Verdura

Ad un imprenditore appassionato e dedito alla sua attività che ha gestito con orgoglio, professionalità e capacità innovative, rimanendo nella memoria di tutti quale esempio di positività ed attaccamento al lavoro.

Luciano De Santis – Equipe Sport

Quale riconoscimento ad un imprenditore storico che ha gestito la propria attività dedicandovi tempo e passione, contribuendo a diffondere la cultura dello sport e rappresentando, per decenni, punto di riferimento nel proprio settore.

Franco Battigaglia – Agenzia Immobiliare

Ad un professionista esemplare, la cui competenza e dedizione hanno lasciato un segno indelebile, pioniere nel mondo dell’intermediazione immobiliare che con la sua innovazione e visione ha elevato gli standard del settore.

PREMIO IMPEGNO SOCIALE

Aldo Pirillo – Associazione Volontari di Strada

Quale riconoscimento per la dedizione e la tenacia nel fornire non solo aiuto concreto, ma anche speranza e dignità ai più bisognosi e vulnerabili, rappresentando, per la nostra comunità, ragguardevole esempio di altruismo e amore verso il prossimo.

PREMIO ALLO SPORT

Antonio Pizzuti – ASD Milonrunners

Quale riconoscimento per i 10 anni di un’attività nota ed apprezzata nel territorio crotonese grazie all’impegno costante volto a promuovere la pratica sportiva, contribuendo, al contempo, a rafforzare il legame tra la città e i suoi cittadini.

Giuseppe Drago – Academy Centro Sportivo

Per l’impegno e la passione nel promuovere uno stile di vita sano e attivo, rappresentando per la comunità cittadina punto di riferimento per il benessere fisico e il divertimento.

PREMIO CULTURA E SPORT

Paola Proto – Club Velico Crotone

Ad un’associazione, da tempo, contraddistinta per l’impegno nel promuovere la cultura sportiva ed avere concretamente contribuito allo sviluppo della nostra città quale polo nazionale di riferimento degli sport acquatici.

PREMIO ASSOCIAZIONISMO CULTURA E GIOVANI

Loris Rossetto – Associazione Amici del Tedesco

Per l’importante contributo alla diffusione della cultura tedesca tra i giovani, creando occasioni di apprendimento e scambio volti ad arricchire il panorama culturale locale.

PREMIO ASSOCIAZIONISMO

Giovanni Pitingolo – Associazione IO RESTO

Per l’impegno instancabile nel credere e investire nel potenziale del territorio, nel promuovere la bellezza, la cultura e il senso di comunità, con la determinazione di trasformare le difficoltà in opportunità e di costruire, passo dopo passo, un futuro migliore per chi resta e per chi vuole tornare.

PREMIO IMPEGNO PER LA GIUSTIZIA – AGLI IMPRENDITORI

Avv. Rosario Mattace – La Locanda

Per il coraggio e la determinazione con cui ha scelto di denunciare la criminalità organizzata, pagando un prezzo personale e professionale. Il suo gesto, espressione di una straordinaria forza morale, rappresenta un esempio di resistenza e speranza nella lotta contro la mafia.

Giuseppe Valerio – Metalgrond

Per il coraggio e la determinazione con cui ha scelto di denunciare la criminalità organizzata, pagando un prezzo personale e professionale. Il suo gesto, espressione di una straordinaria forza morale, rappresenta un esempio di resistenza e speranza nella lotta contro la mafia.

Francesco Pupa – Pentabloc

Per il coraggio e la determinazione con cui ha scelto di denunciare la criminalità organizzata, pagando un prezzo personale e professionale. Il suo gesto, espressione di una straordinaria forza morale, rappresenta un esempio di resistenza e speranza nella lotta contro la mafia.