Crotone – “Un Natale da Supereroe” nel reparto di Pediatria del San Giovanni di Dio.

Nella mattinata di lunedì 23 dicembre grande sorpresa per i piccoli pazienti ricoverati nel reparto di Pediatria del San Giovanni di Dio, si è svolta la V^ edizione di “Un Natale da Supereroe” promossa e voluta fortemente ogni anno dai Vigili del Fuoco del Comando di Crotone, con la presenza immancabile del segretario provinciale della UIL Fabio Tomaino ed il sindaco della Città Vincenza Voce, il primario Stefania Zampogna, il Direttore sanitario Pasquale Mesiti, è stato un momento emozionante che ha portato per i bimbi ricoverati una parentesi di allegria regalata con il sorriso dai numerosi uomini del comando vigili del fuoco di Crotone con divisa e l’immancabile cappellino di Babbo Natale.

Un Babbo Natale davvero speciale quello che, sulle note della chitarra de Il Cantattore, Giuseppe Calabretta, ha fatto il suo ingresso in corsia seguito dai Vigili del Fuoco che arrivati con autoscala a ed entrando da una finestra hanno dispensato giocattoli e caramelle.

I Vigili del Fuoco sono arrivati nel piazzale dell’ospedale insieme al vice comandante Vincenzo Francesco Benvenuto che, portando i saluti del Comandante ha evidenziato la bontà di questa iniziativa che li vede protagonisti.