Share on Twitter

Share on Facebook

Cirò Marina scrive un nuovo capitolo della sua storia. Oggi rinasce come luogo di aggregazione e di speranza. Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, due locali confiscati alla criminalità organizzata sono stati affidati a due associazioni che da sempre operano per il bene della comunità: l’Associazione Carabinieri in pensione e l’Associazione Anziani.

Questa decisione rappresenta un vero e proprio dono per tutti i cittadini di Cirò Marina. Un gesto simbolico che sancisce la vittoria della legalità sulla criminalità e che dimostra come sia possibile trasformare luoghi di degrado in spazi di vita e di condivisione.

Ma questo è solo l’inizio. Le associazioni, guidate rispettivamente dal maresciallo Carmelo Trovato e da Francesco Tridico, hanno già in mente numerosi progetti per animare questi nuovi spazi. Corsi, laboratori, incontri intergenerazionali: le possibilità sono infinite. L’obiettivo è quello di creare un punto di riferimento per tutta la comunità, un luogo dove incontrarsi, confrontarsi e crescere insieme.







ADVERTISEMENT

In particolare, l’assegnazione dei locali all’Associazione Anziani rappresenta un’occasione unica per valorizzare la memoria storica della città e promuovere il dialogo intergenerazionale. Gli anziani, custodi di un patrimonio di conoscenze e di esperienze, potranno trasmettere ai giovani i valori e le tradizioni della comunità. Un progetto ambizioso che punta a costruire un futuro più consapevole e solidale.

Questa iniziativa è il frutto di un patto tra le istituzioni e le associazioni, un impegno condiviso a contrastare la criminalità e a promuovere la legalità. L’amministrazione comunale ha svolto un ruolo fondamentale nel facilitare l’assegnazione dei beni confiscati e nel sostenere le iniziative delle associazioni.