La Polizia di Stato di Crotone, ed in particolare la Divisione Amministrativa, con il supporto della Polizia Locale di questo capoluogo, nell’ambito dei servizi predisposti di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in particolare della vendita illegale di materiale esplodente (cosiddetti botti di fine anno), ha effettuato alcuni controlli ad esercizi commerciali dediti alla vendita di detto materiale.

Nel corso di detti controlli è emerso che due titolari esercitavano l’attività in assenza di qualsivoglia titolo autorizzatorio e gli operatori hanno rinvenuto circa 30 chilogrammi di materiale pirotecnico, tra cui alcuni appartenenti alle categorie F1 e F2 e nr. 19 artifici non riconosciuti e non classificati, nonché diversi articoli appartenenti a categorie non vendibili in esercizi non muniti di specifica licenza.

Inoltre, presso l’abitazione di uno dei predetti esercenti sono stati rinvenuti altri 40 kg circa di articoli pirotecnici detenuti senza che lo stesso avesse provveduto alla prescritta denuncia all’Autorità di P.S.







Uno dei soggetti è stato sanzionato per aver svolto l’attività del commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione e per aver occupato parte di suolo pubblico, mentre un secondo esercente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di commercio abusivo, detenzione abusiva, ricettazione e vendita di materie esplodenti non riconosciuti e non classificati; allo stesso sono state applicate, inoltre, le relative sanzioni per aver svolto l’attività del commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione e per aver occupato parte di suolo pubblico.

Il materiale esplodente esposto sui banchi, nonché quello rinvenuto nel corso di perquisizioni al veicolo ed all’abitazione del commerciante denunciato, per un totale di circa 100 Kg lordi, è stato sottoposto a sequestro.