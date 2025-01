Share on Twitter

Cirò – L’artista e docente Teresa Astorino ha ottenuto l’idoneità ad esporre il suo presepe artistico ecosostenibile all’Esposizione Internazionale “100 Presepi in Vaticano”, in occasione del Giubileo 2025.

All’esposizione giungono opere provenienti da tutto il mondo e realizzate con diversi materiali. I presepi sono la sintesi della maestria di artisti e artigiani che hanno utilizzato materiali molto diversi tra loro, come la seta, la resina, la carta giapponese, il vetro, la creta, la fibra di cocco, la cera per alimenti, il das, ecc.

Tra le opere presenti vi è anche la Barca del Giubileo, prodotta dagli artisti dell’associazione Città dei Presepi di Firenze. Proviene dal Santuario del Cristo Redentore, a Rio de Janeiro, il presepe realizzato con materiali naturali, mentre una natività in stile napoletano è stata realizzata in legno e corteccia dalla sezione di Caserta dell’Unione Italiana Ciechi.

Tra i presepi selezionati provenienti da varie parti del mondo, il presepe di Teresa Astorino ha ottenuto ancora una volta l’idoneità all’esposizione sotto il colonnato del Bernini per il Giubileo 2025.







L’opera presepiale, riferisce l’artista, è composta da otto elementi che prendono vita in una scenografia che ne esalta il colore naturale del materiale con cui è stata realizzata: la creta, il das e la cera per alimenti. Il contrasto e l’armonia tra questi materiali, soggetti a prove di trasformazioni, hanno la capacità di rinnovarsi per resistere nel tempo, riflettendosi nella potenza simbolica della speranza.

L’artista di Cirò, ormai esperta nella realizzazione di presepi ecosostenibili, è riconosciuta per le sue creazioni, apprezzate dalla commissione di valutazione del Dicastero per la loro originalità e la stretta connessione con la sacralità dell’evento.

A catturare l’attenzione non sono tanto le dimensioni imponenti, quanto la sua maestria nel dare vita agli elementi che compongono l’opera, utilizzando principalmente materiali semplici e di recupero, il cui potenziale è stato da lei riconosciuto e valorizzato, superando le aspettative di chi possiede un’eccellente capacità artistica e creativa.

I “100 Presepi in Vaticano” resta aperta fino a lunedì 6 gennaio 2025. L’ingresso, per tutta la durata dell’esposizione, sarà libero, gratuito e senza necessità di prenotazione.

La docente e artista ha partecipato a numerose esposizioni nel corso degli anni e, ovunque, le è stato riconosciuto il suo alto senso artistico e professionale nel creare i suoi originali presepi.