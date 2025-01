Share on Twitter

Cirò – Grande successo di pubblico per il tradizionale Concerto dell’Epifania tenutosi nella chiesa de Plateis.

Si tratta dell’Associazione Musicale e Culturale EUTERPE – Corpo Bandistico Città di Cirò, diretto dal maestro Nicodemo Giorno, che ha regalato un’emozione unica con il tradizionale Concerto dell’Epifania, tenutosi la sera della vigilia della Befana, nella maestosa Chiesa Madre “S. Maria de Plateis” appena restaurata.

Questa storica chiesa, recentemente ristrutturata e riportata al suo antico splendore, ha fatto da cornice a un evento che ha unito tradizione, cultura e bellezza architettonica. Il Corpo Bandistico, noto per il suo impegno nella promozione della musica sul territorio, ha offerto un repertorio ricco e variegato, capace di conquistare il pubblico di tutte le età.

L’intento – scrive in una nota il Presidente Luigi Dell’Aquila – è quello di diffondere la cultura musicale attraverso i nostri giovani musicisti, e sarebbe bello poterlo condividere. Il Concerto dell’Epifania rappresenta non solo un’occasione per celebrare le festività natalizie con la magia della musica, ma anche un momento di condivisione e comunità, reso ancora più suggestivo dall’atmosfera unica della Chiesa Madre, simbolo di spiritualità e storia locale.







L’appuntamento ha rappresentato un invito a vivere un’esperienza di grande intensità culturale e artistica. Il concerto ha visto la presenza di Rosalba Truglio e Giulia Carella come voci soliste e preparatrici del coro.

Tra i programmi della banda anche l’orchestra junior, diretta da Margherita Russo e composta da piccoli musicisti iscritti ai corsi musicali dell’associazione musicale.

Alla serata ha preso parte il maestro Salituri, che insieme al presidente Dell’Aquila e al parroco don Massimo Sorrentino, ha sottolineato la necessità di sostenere e far crescere la banda con nuove iscrizioni. I tre hanno evidenziato il ruolo sociale e formativo della musica, ribadendo l’importanza di incoraggiare i giovani a entrare a far parte di questa realtà.