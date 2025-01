In seguito al bollettino di allerta meteo arancione diramato dalla Protezione Civile Calabria per martedì 14 gennaio 2025, è stata predisposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nei comuni di Crotone, Cirò Marina, Cirò, Melissa, Strongoli, Crucoli, Cutro e in altre località del crotonese. A breve sarà pubblicato l’apposito Decreto Sindacale per formalizzare il provvedimento.

Per garantire la sicurezza della popolazione, diversi comuni hanno attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) della Protezione Civile, che resterà operativo 24 ore su 24 con uomini e mezzi a disposizione per monitorare l’evoluzione delle condizioni meteo e intervenire prontamente in caso di necessità.

Le autorità invitano tutti i cittadini a:

Prestare la massima attenzione già dalle prossime ore;

Limitare gli spostamenti allo stretto necessario;

Collaborare con le istituzioni, seguendo le eventuali indicazioni diffuse dai canali ufficiali.

Secondo il bollettino della Protezione Civile Calabria, le criticità principali riguarderanno:







ADVERTISEMENT

Precipitazioni : sparse o diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale;

: sparse o diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale; Nevicate : previste a quote comprese tra i 500 e gli 800 metri, con accumuli moderati, localmente abbondanti a quote superiori;

: previste a quote comprese tra i 500 e gli 800 metri, con accumuli moderati, localmente abbondanti a quote superiori; Venti : da forti a burrasca settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte;

: da forti a burrasca settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte; Mareggiate : lungo le coste esposte.

: lungo le coste esposte.

Le istituzioni locali invitano i cittadini a seguire costantemente gli aggiornamenti meteo e a utilizzare i canali ufficiali per ulteriori informazioni.

Questa misura precauzionale mira a ridurre i rischi per la popolazione e a fronteggiare eventuali emergenze derivanti dalle avverse condizioni meteo previste. Resta fondamentale la collaborazione di tutti per garantire la massima sicurezza.