Sono stati anni intensi, dal 2018 ad oggi, quelli vissuti dal Garante Comunale dei diritti dei detenuti, avv. Federico Ferraro, che questa mattina nella Sala Giunta ha presentato, a conclusione del suo incarico, nel corso di una conferenza stampa, il report finale delle attività svolte.

Alla conferenza hanno partecipato il sindaco Voce, l’assessore all’Ambiente Angela Maria De Renzo, l’assessore alla Cultura Nicola Corigliano e la presidente della III Commissione Consiliare Antonella Passalacqua.

Il sindaco ha ringraziato l’avv.to Ferraro per il lavoro svolto: “Il suo operato si è distinto per elevata professionalità e competenza sul campo non disgiunto da profonda sensibilità umana. Ha mostrato attenzione su numerosi temi con particolare riguardo alle libertà fondamentali e ai diritti umani.”

Numerose, come detto, sono state le iniziative promosse dal Garante in sinergia con gli assessorati, con la III Commissione Consiliare e con la Commissione Pari Opportunità.







In particolare, è stata ricordata l’attenzione per le fasce sociali più deboli e l’avvio del reinserimento lavorativo per persone recluse. L’avvio dei lavori di pubblica utilità per le persone detenute è stato possibile attraverso una apposita stipula tra il Comune e la Direzione della Casa Circondariale.

L’avv. Ferraro, durante il suo mandato, si è battuto fortemente per i diritti delle persone detenute, attraverso una sensibilizzazione continua a più livelli per portare al centro dell’attenzione pubblica le criticità e le potenzialità del sistema penitenziario.

Numerosi sono stati i suoi interventi:

dai servizi sanitari presso il presidio ospedaliero locale,

alle interlocuzioni istituzionali per risolvere i tanti problemi che affollano il mondo carcerario italiano.

Importante è stata l’attenzione per la tutela della salute, all’interno della struttura carceraria, nel periodo della pandemia.

Promossi momenti di confronto sui diritti umani con Istituzioni nazionali e enti internazionali sulla libertà fondamentali, ai momenti trattamentali insieme alle scuole e al teatro in carcere.

Con l’Assessorato alla Cultura e la Terza Commissione Consiliare, è stata realizzata una mostra con opere di detenuti in memoria delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro, nel maggio del 2023 nel Palazzo Comunale.