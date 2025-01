Share on Twitter

Share on Facebook

Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, riparte il servizio di “Pronto Intervento Sociale”.

Lo comunica l’assessore alle Politiche Sociali, Filly Pollinzi.

Sarà la Croce Rossa Italiana, individuata a seguito di gara pubblica, a gestire questo importante servizio destinato ai comuni dell’Ambito: Belvedere Spinello, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato e Scandale, oltre al comune di Crotone, ente capofila del distretto.

Il Prins (Pronto Intervento Sociale) ha una centrale operativa collegata al numero verde 800 262 646, per l’accesso immediato al servizio da parte di utenti, forze di polizia e personale dell’area socio-sanitaria e giudiziaria.

A rispondere alle telefonate ci sarà personale qualificato, che potrà contare su un’area amministrativa per la gestione e il controllo degli interventi, e un nucleo prettamente operativo costituito dall’equipe di pronto intervento.







ADVERTISEMENT

Il nucleo operativo, in particolare, avrà a sua disposizione strumenti e kit di emergenza, per adulti e bambini, sia estivi che invernali, strettamente collegati agli interventi, e una dotazione finanziaria che consentirà di reperire in caso di necessità strutture idonee all’accoglienza degli utenti soccorsi.

“Riproponiamo un servizio che ha già portato interessanti risultati e che soprattutto è importante per garantire una tempestiva assistenza in situazioni di particolare emergenza. Un servizio che costituisce un ulteriore segnale di attenzione nei confronti di categorie fragili e a rischio emarginazione”, dichiara l’assessore Pollinzi.