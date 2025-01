Da Fondazione Intercultura e A2A QUATTRO borse di studio per trascorrere un mese in Irlanda e sviluppare in modo creativo le abilità per operare nel mondo reale sempre più interconnesso e globalizzato

Iscrizioni aperte fino al 20 gennaio 2025: un’occasione imperdibile per gli studenti della provincia di Crotone

Milano, 13 gennaio 2025, Fondazione Intercultura, grazie alla collaborazione con il Gruppo A2A, attraverso A2A Ambiente, rinnova il proprio impegno a favore degli studenti della provincia di Crotone, offrendo loro l’opportunità di trascorrere quattro settimane in Irlanda, ad Athlone, durante la prossima estate.

A disposizione degli studenti meritevoli nati tra il 1° settembre 2007 e il 30 giugno 2010, residenti o iscritti a una scuola secondaria di II grado della Provincia di Crotone sono previste quattro borse di studio che coprono integralmente la quota di partecipazione.

Per partecipare, è sufficiente iscriversi entro il 20 gennaio 2025 sul sito di Intercultura dove sono disponibili tutte le informazioni relative ai requisiti per accedere alle selezioni nella pagina dedicata: www.intercultura.it/a2a-ambiente-spa/ (scaricare la locandina dedicata a Crotone).

Una volta scaduti i termini di iscrizione, la fase selettiva prevede una prova di idoneità online, che si svolgerà il 24 gennaio 2025. Agli studenti sarà richiesto di compilare un fascicolo online e presentare la dichiarazione ISEE 2024 (ordinaria o ISEE 2024 minorenni con genitori non coniugati e non conviventi). Per ulteriori dettagli, è possibile contattare l’indirizzo email borsedistudio@intercultura.it

Attraverso queste borse di studio, Fondazione Intercultura e A2A offrono ai giovani l’opportunità di potenziare le proprie capacità di apprendimento attraverso un approccio integrato che riflette le dinamiche della vita reale. Il programma si fonda su quattro pilastri fondamentali: scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, (STEAM), ai quali si aggiunge l’arte, con l’intento di stimolare il pensiero creativo e l’applicazione delle arti in contesti pratici. L’arte, infatti, non si limita alla realizzazione di opere in uno studio, ma coinvolge la scoperta e la creazione di soluzioni innovative per la risoluzione dei problemi, l’integrazione di principi scientifici e la comunicazione efficace delle informazioni

Il progetto rappresenta una straordinaria opportunità per il futuro di questi giovani, offrendo un programma estivo di approfondimento linguistico con un focus su STEAM nella pittoresca cittadina di Athlone.

Il programma prevede l’utilizzo innovativo della tecnologia per l’insegnamento della lingua inglese, attraverso progetti digitali come la creazione di un sito web personale. Tra le attività extracurriculari, sono inclusi anche laboratori di scienze e robotica. Questo progetto nasce con due obiettivi principali: ispirare e supportare le nuove generazioni a intraprendere percorsi coraggiosi e alternativi, sia negli studi che nel mondo del lavoro; e superare gli stereotipi di genere, promuovendo l’accesso delle ragazze e dei ragazzi alle materie tecnico-scientifiche, contribuendo così a bilanciare le opportunità nelle carriere e professioni STEM.

Le partenze sono previste nel corso dell’estate 2025. L’esperienza all’estero prevede l’accoglienza in famiglie selezionate e viene seguita passo passo dalla presenza di un gruppo di volontari. Gli studenti partecipanti riceveranno da Intercultura la certificazione delle competenze acquisite in ogni fase del programma.

LUDOVICA: IO CI SONO STATA GRAZIE AD A2A

Ludovica ha trascorso l’estate ad Athlone in Irlanda, grazie ad A2A.

La scorsa estate, grazie ad una borsa di studio offerta da Intercultura, ho avuto l’opportunità di poter prendere parte ad un viaggio di studio in Irlanda durante l’intero mese di luglio: non mi sarei mai aspettata che ciò si sarebbe rivelata l’esperienza più bella della mia vita!







ADVERTISEMENT

Nel corso del soggiorno, siamo stati accolti in famiglie selezionate, che si sono offerte di ospitarci con lo scopo di farci vivere appieno l’intero percorso educativo. La mattina, i nostri ”host parents” ci accompagnavano a scuola, dove potevamo partecipare a delle lezioni in lingua inglese basate sulla metodologia STEAM (scienza, tecnologia, ingegneria, arti e matematica). Ogni giorno, queste si basavano su attività differenti, tutte con lo scopo di migliorare la conoscenza e l’utilizzo della lingua e sviluppare le capacità comunicative e collaborative.

Una delle attività che più mi è rimasta impressa è stato il laboratorio artistico: con l’aiuto di un ottima insegnante, siamo andati alla scoperta delle arti presenti in Irlanda nell’antichità, per poi provare a ricrearle a modo nostro. Inoltre, durante tutto il mese, noi studenti siamo stati impegnati nella creazione del nostro “E-portfolio”, dove abbiamo potuto descrivere nel dettaglio tutte le attività ed inserire i nostri lavori, come presentazioni power point, video, foto e molto altro. Da ogni lezione ho potuto apprendere insegnamenti fondamentali, i quali sono stati alla base del mio percorso educativo.

Penso che questa esperienza resterà per sempre uno dei ricordi più belli della mia vita: ho visitato i luoghi più straordinari dell’Irlanda, conosciuto persone fantastiche e portato a casa un bagaglio di conoscenze molto più ampio rispetto a quello che avevo prima di partire. Ancora oggi sono in contatto con la mia famiglia ospitante e con tutti gli amici, italiani e non solo, incontrati nel corso del soggiorno! Spero che un giorno possa incontrare nuovamente ognuno di loro, ripensando all’esperienza unica che ognuno di noi ha potuto trascorrere in serenità ed allegria.

Consiglierei a chiunque di partecipare a questo fantastico programma estivo offerto da Intercultura con il sostegno di A2A: ho migliorato notevolmente il mio livello di lingua inglese grazie alle lezioni in modalità STEAM, visto con i miei occhi le meraviglie dell’Irlanda, mi sono confrontata con miei coetanei provenienti da ogni parte del mondo e con una famiglia sempre disponibile e con l’intenzione di farmi trascorrere l’esperienza più bella della mia vita. Penso che questa borsa di studio sia il tassello fondamentale per raggiungere i propri obiettivi e realizzare i nostri sogni; conserverò per sempre ogni singolo momento nel mio cuore con molta cura!

Le foto di Ludovica possono essere scaricate fino al 6 febbraio da questo link.

Intercultura ODV è un’Associazione di volontariato senza scopo di lucro. Iscritta al RUNTS e riconosciuta con decreto dal Presidente della Repubblica (DPR n. 578/1985). È presente in 160 città italiane e in oltre 60 Paesi di tutti i continenti. L’Associazione organizza e finanzia attraverso borse di studio programmi di mobilità scolastica internazionale, laboratori per le classi e corsi di formazione per docenti e dirigenti scolastici, che coinvolgono ogni anno migliaia di studenti, famiglie, scuole e volontari di tutto il mondo.

Fondazione Intercultura ets opera per favorire una cultura del dialogo e dello scambio interculturale tra i giovani attraverso un ricco programma di borse di studio per giovani meritevoli e poco abbienti e ricerche, convegni, progetti nell’ambito dell’educazione interculturale e alla cittadinanza globale attiva. Opera per favorire l’internazionalizzazione della scuola italiana fornendo esempi di buone pratiche e incontri di formazione: è ente accreditato per la formazione del personale della scuola. I Ministeri dell’Istruzione e degli Affari Esteri aderiscono alla Fondazione e ne sostengono le attività.

Per informazioni: INTERCULTURA- Ufficio Stampa: Tel. 02 48513586 – www.intercultura.it

Anna Gomarasca, anna.gomarasca@intercultura.it 347 2570779

Vichy Botteri, vichy.botteri@intercultura.it 393 007 2582