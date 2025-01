Share on Twitter

Share on Facebook

“Emergenza cinghiali, la Regione ha risposto presente con il Piano straordinario. Stiamo lavorando su sviluppi innovativi”.

Lo dichiara il Presidente della Commissione speciale di Vigilanza in Consiglio regionale, Domenico Giannetta.

“Stiamo vagliando una serie di iniziative innovative per creare nuove opportunità e trasformare una situazione di crisi in una situazione di vantaggio economico, sviluppo sostenibile del territorio e ulteriore slancio al Piano Straordinario adottato dalla Giunta regionale della Calabria il 20 dicembre. Che è già uno strumento validissimo e partecipato per dare una prima risposta, concreta, ad un’emergenza dai contorni sempre più allarmanti a tutti i livelli.







ADVERTISEMENT

Anche su questo fronte il Presidente Occhiuto e l’assessore all’Agricoltura Gallo hanno portato a casa un grande risultato, molto atteso – continua – che ci consente di mettere in campo azioni necessarie al contenimento e alla gestione dell’eccessiva presenza dei cinghiali, che sfuggono a qualsivoglia controllo, procurando danni incalcolabili.

Il Piano – sottolinea – è stato adottato con il contributo delle categorie maggiormente esposte e prevede un costante monitoraggio del fenomeno e la collaborazione attiva anche dei cacciatori, nel fare fronte comune contro:

i rischi del dilagare del fenomeno;

i rischi di contagio di peste suina e di altri rischi igienico-sanitari;

i rischi economici in ogni reparto produttivo.

Questa convergenza di forze, programmate e ben organizzate – continua – darà respiro a centinaia di aziende agricole messe in ginocchio da questa piaga devastante.

Nello stesso tempo – conclude Giannetta – siamo a lavoro su soluzioni ulteriori, perché dall’emergenza possano nascere nuove opportunità.