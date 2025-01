Share on Twitter

Share on Facebook

L’Azienda sanitaria provinciale di Crotone prosegue nel miglioramento dei servizi: avviato il potenziamento dell’assistenza sanitaria di prossimità e aggiudicati i lavori per l’apertura del reparto di Emodinamica

L’Azienda sanitaria provinciale di Crotone lavora da tempo per rendere più efficiente l’assistenza sanitaria di prossimità nel territorio di competenza. Come determinato dal programma di riorganizzazione e di riforma, previsto dall’Accordo Integrativo Regionale e dall’Accordo Collettivo Nazionale, sono stati programmati diversi servizi finalizzati al potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale nella provincia crotonese. Tra questi:

i servizi sanitari erogati nelle Case di Comunità e nelle Unità complesse di cure primarie, che andranno ad integrare quelli erogati nelle Postazioni di continuità assistenziale;

i servizi della Centrale Operativa Territoriale integrata con l’Ospedale;

la telemedicina per il telemonitoraggio di soggetti fragili;

la presenza sul territorio dell’ infermiere di famiglia o comunità ;

; l’ auto medica in dotazione ad ogni postazione istituita nelle Case di Comunità;

in dotazione ad ogni postazione istituita nelle Case di Comunità; l’attivazione, in aree interne o disagiate, della reperibilità per il servizio notturno, festivo e prefestivo, di personale medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta (medici di Medicina generale e pediatri di libera scelta);

l’ultimazione della rete emergenza 118 e l’attivazione del numero unico di continuità assistenziale 116117.

Solamente quando saranno operativi tutti i servizi programmati, l’Azienda sanitaria provinciale di Crotone attuerà il piano di riorganizzazione dell’assistenza primaria, che prevede, nel rispetto della normativa nazionale, l’accorpamento di alcune delle postazioni di continuità assistenziali esistenti.







ADVERTISEMENT

Sempre al fine di migliorare i servizi all’utenza di riferimento, nei giorni scorsi, un’apposita commissione tecnica ha provveduto all’aggiudicazione provvisoria dei lavori per il reparto di Emodinamica all’impresa Girus Sas di Catanzaro. Al momento sono in atto le necessarie verifiche burocratiche, al termine delle quali, in tempi brevi, si provvederà all’aggiudicazione definitiva.

La direzione strategica auspica così che in primavera possano essere consegnati i locali per riportare al “San Giovanni di Dio” un servizio tanto importante ed atteso.