Condanna ferma dell'abbandono di cuccioli a Crotone







Ho appreso con profonda indignazione la notizia riguardante il barbarico abbandono di cinque cuccioli di cane nelle campagne di Salica, a Crotone, lo scorso 10 gennaio. Questo atto disumano è un esempio delle peggiori azioni che un essere umano possa compiere. Condanno fermamente questo gesto crudele e inaccettabile. È imperativo che vengano intraprese azioni più severe contro l’abbandono e il maltrattamento degli animali, come previsto dall’art. 727 del Codice Penale. La nostra comunità deve unirsi per promuovere una cultura del rispetto e della cura per gli animali, affinché simili atrocità non si ripetano mai più. I cuccioli, fortunatamente salvati grazie all’intervento tempestivo di un giovane e all’impegno dei volontari dell’Oasi Rifugio Onlus e dell’Enpa, meritano una vita piena di amore e cure. Invito tutti i cittadini a riflettere sull’importanza di trattare gli animali con dignità e compassione, come sancito anche dall’art. 9 della Costituzione Italiana, che tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, e disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Inoltre, sarebbe opportuno pensare alla possibilità di dar vita ad una Clinica per Animali PET gestita da volontari a Crotone, per offrire assistenza e cure agli animali abbandonati e trovatelli che girano per la città in cerca di alimenti. Questa clinica rappresenterebbe un punto di riferimento per la nostra comunità, garantendo il benessere e la salute dei nostri amici a quattro zampe.