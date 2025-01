Il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà al giuramento degli allievi Carabinieri del 143° corso Scuola Allievi ‘Fava – Garofalo’ di Reggio Calabria.

Il commento del primo cittadino:

“Ogni anno è sempre una grande emozione, per la città è un grande orgoglio ospitare questa eccellenza nazionale.”

“Per noi, ogni anno, è sempre una grande emozione, come per la città è un grande orgoglio, ospitare questa eccellenza nazionale. Siamo molto contenti che a Reggio Calabria ci sia una Scuola Allievi Carabinieri, non perdiamo mai l’occasione per ribadirlo anche con la nostra presenza al giuramento degli allievi Carabinieri.







Faccio mie le parole del generale La Gala: ‘Per essere un buon carabiniere bisogna onorare, con disciplina e onore, la propria divisa, ma questo non basta se allo stesso modo e allo stesso tempo il cittadino non rispetta quello che è il ruolo del carabiniere’.

C’è in effetti l’idea di una simbiosi. Dopo il giuramento, il carabiniere fa parte della grande famiglia Italia, ma allo stesso tempo i cittadini devono riconoscere e rispettare il ruolo di chi indossa la divisa e il compito che i carabinieri svolgono per la difesa della Patria, per la difesa dei più deboli, per il ripristino e il mantenimento della legalità sui nostri territori.

Cose che non sono mai banali ricordare.”

Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, intervenuto al giuramento degli allievi Carabinieri del 143° corso, svoltosi presso la Scuola Allievi Carabinieri ‘Fava – Garofalo’ a Reggio Calabria.