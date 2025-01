Gli assessori regionali all’agricoltura, Gianluca Gallo, e allo sviluppo economico, Rosario Varì, hanno illustrato, nel corso di una conferenza stampa svoltasi oggi alla cittadella regionale, i risultati dell’accordo con Longos Fruit Inc., catena canadese di supermercati di alta qualità promotore di eccellenze gastronomiche provenienti da tutto il mondo, per esportare le eccellenze agroalimentari calabresi sui mercati internazionali e promuovere una Calabria che unisce tradizioni enogastronomiche, culturali e accoglienza turistica.

All’incontro con la stampa sono intervenuti anche Fulvia Michela Caligiuri, direttrice generale Arsac, John Lettieri, socio fondatore Iciam Import – Export e le aziende calabresi coinvolte nel progetto.

“Il governo Occhiuto ha puntato in questi anni al recupero di immagine della nostra regione per internazionalizzarla e per brandizzarla – ha affermato l’assessore Gallo –. Questa catena di supermercati canadese di nome Longos Fruit Inc. ha dimostrato un interesse per la nostra regione e lo scorso mese di settembre abbiamo fatto loro visitare le aziende, in maniera tale da potersi rendere conto, dico spesso, di come le nostre aziende facessero bene ‘i compiti a casa’. Recandosi azienda per azienda – ha proseguito Gallo – hanno scoperto i prodotti, comprendendo il modo di lavorarli e trasformarli. Tante le aziende protagoniste che in questi mesi hanno avviato un rapporto lavorativo importante con ottimi risultati in termini di prodotti venduti in Canada. Da questo viaggio è scaturito un primo percorso che ha portato finora ad ordini pagati per circa mezzo milione di euro, con altri ordini in arrivo per altri 2 milioni di euro e con l’obiettivo di arrivare a un fatturato di 5 milioni di euro entro il 2025 e di 10 milioni entro il 2027. In Canada peraltro ci sono molti nostri connazionali, fortemente interessati alla loro terra natia. Sponsorizzeremo – ha concluso l’assessore Gallo – acquistando spazi presso i supermercati che vendono i prodotti del nostro territorio, la nostra Regione con quanto di bello ha da offrire: qualità, capacità imprenditoriale, passione. Se noi puntiamo alla qualità possiamo vendere i nostri prodotti in tutto il mondo. Stiamo lavorando per avviare rapporti commerciali con altri Stati come Svizzera e Stati Uniti, convinti che la ricerca di mercati che possano pagare la qualità sia fondamentale per le nostre aziende”.

L’accordo con Longos Fruit Inc. mira a promuovere e valorizzare i prodotti calabresi all’estero, rafforzando il legame tra territorio e consumatori internazionali, incrementare il volume delle esportazioni, con target economici chiari, favorire il turismo attraverso una sinergia tra settore agroalimentare e settore turistico, rafforzando la visibilità della Calabria che si conferma ambasciatrice di qualità, tradizione e innovazione nel mondo, grazie a un progetto che valorizza non solo i prodotti locali ma anche il territorio nella sua interezza.







“L’export calabrese cresce da dodici trimestri, abbiamo incrementi a due cifre di anno in anno. Siamo soddisfatti – ha spiegato l’assessore Varì – ma dobbiamo continuare a lavorare e, questo accordo, è un’opportunità molto importante per le aziende del territorio. Come Regione stiamo cercando di aiutare le imprese per farsi conoscere all’estero avviando bandi per la partecipazione a fiere internazionali e per potersi dotare di export manager che li possano indirizzare per raggiungere altri mercati. Questo – ha sottolineato l’assessore Varì – porta un beneficio per il territorio calabrese tutto dal punto di vista turistico e di conseguenza anche occupazionale. Tutto si inserisce in una visione più ampia della giunta regionale di internalizzazione del nostro territorio sotto tutti i punti di vista”.

John Lettieri ha raccontato delle sue origini calabresi e di come il padre gli abbia sempre ricordato il bello della sua terra. “Dobbiamo far conoscere questa Calabria a tutto il mondo. Abbiamo una base identitaria molto forte, i prodotti e le aziende che eccellono nel proprio lavoro, a questo aggiungiamo un governo regionale molto attivo nel pro business, quindi abbiamo tutte le carte in regola per portare questa prima fase a livelli molto più alti. Il riscontro da parte dei canadesi originari della Calabria, come sono io, lo abbiamo già. Diverse le testimonianze di persone che hanno comprato i prodotti calabresi e si sono detti entusiasti”.

Un progetto che sta avendo i risultati sperati, spingendo la Regione Calabria a ulteriori passi per ampliare gli effetti positivi e vedere così aumentare i volumi di esportazione. I prossimi prodotti che verranno commercializzati in Canada saranno: patate della Sila, agrumi e cipolla di Tropea. Verranno sviluppati prodotti specifici per il mercato canadese, inclusi quelli a marchio private label, con l’obiettivo di diversificare l’offerta e aumentare i volumi di vendita.

La Regione Calabria sta anche lavorando in sinergia con il Ministro per lo Sviluppo Economico, Occupazione, Commercio dell’Ontario, Victor Fedeli, per ampliare la collaborazione tra la Calabria e la provincia dell’Ontario.

A margine dell’incontro, l’assessore al turismo Giovanni Calabrese ha confermato il massimo sostegno e impegno: “questa iniziativa mira a valorizzare i nostri prodotti e ad interessare sempre più potenziali turisti, attirando anche le aziende che vorranno fare rete. Una iniziativa che si allinea perfettamente alle azioni strategiche messe in atto per lo sviluppo turistico della nostra Regione”.

Una collaborazione con Longos Fruit Inc., esempio concreto di come la cooperazione tra settore pubblico e privato possa generare risultati straordinari, grazie alla quale si è riuscito ad esportare molti prodotti: pasta, formaggi, insaccati, conserve, peperoncino macinato e sottolio, fichi lavorati, caramelle gommose, soft drink, miele, panettoni, ottenendo grande riscontro dal mercato canadese, sensibile alla qualità e all’autenticità dei prodotti calabresi.

“Da questo inizio molto proficuo mi auguro si possa procedere su questa strada raggiungendo obiettivi sempre più competitivi. L’Arsac – ha affermato Fulvia Michela Caligiuri – su input dell’assessorato all’agricoltura, continuerà nell’ottica di convogliare tutto il lavoro sulla promozione delle nostre produzioni, stringendosi intorno al comparto agroalimentare delle eccellenze senza il quale non ci sarebbe stata alcuna catena di supermercati interessata. Questo è possibile perché ci sono produttori che con il proprio lavoro fanno conoscere quello che di buono ha da offrire la Calabria. Dobbiamo proseguire essendo consapevoli di quello che siamo e possiamo fare”.