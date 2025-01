Share on Twitter

Share on Facebook

La Jonica Basket Crotone si prepara ad affrontare un’importante sfida nel campionato di Divisione Regionale 2. Dopo la combattuta partita contro la Pallacanestro Vibo Valentia, terminata con una sconfitta per 46-53, la squadra di coach Derossi vuole riscattare una prestazione che non è stata particolarmente ottimale. Domenica 26 gennaio, il PalaKrò ospiterà la capolista Basket Belvedere.

L’avversario si presenta con il miglior ruolino di marcia del campionato, guidando la classifica con 12 punti, condivisi con la Pallacanestro Vibo Valentia. La Jonica, invece, è ferma a 6 punti con, però, la gara interna da recuperare contro il CUS Reggio. Nell’ultima partita interna, la Jonica Basket ha mostrato segni di crescita ma anche alcune difficoltà legate alla preparazione. Le limitazioni strutturali che riducono al minimo le ore di allenamento sono state evidenziate dallo stesso coach Derossi come uno dei principali ostacoli per esprimere appieno il potenziale della squadra.

Nonostante la sconfitta contro Vibo Valentia, si sono distinti alcuni elementi chiave nella formazione crotonese. Venuto ha guidato l’attacco con una prestazione da 25 punti, seguito da Savey con 11 punti e Riganello con 6. Per i Cavallucci marini hanno sicuramente pesato le indisponibilità di diversi atleti, fermi ai box per acciacchi fisici di vario tipo. Per la Pallacanestro Vibo Valentia, D’Ambrosio è stato il top scorer con 13 punti, supportato da Naso e Gioffrè, autori di 10 e 9 punti rispettivamente.







ADVERTISEMENT

La maggiore profondità della rosa avversaria ha fatto la differenza nei momenti cruciali del match. La società rivolge un accorato appello ai tifosi: il sostegno del pubblico sarà fondamentale per aiutare la squadra a raggiungere un risultato positivo contro una delle formazioni più forti del campionato. L’appuntamento è fissato per domenica 26 gennaio alle ore 17:00. Forza Jonica Basket!