La Calabria si prepara a tornare ad essere protagonista del panorama enologico internazionale. Dal 7 al 9 giugno 2025 Cirò sarà palcoscenico del Merano Wine Festival Calabria – “Cirò: Essenza del Sud”, un evento dedicato all’eccellenza vinicola e gastronomica del Sud Italia.

L’annuncio ufficiale è stato dato in mattinata, durante la decima edizione di Wine&Siena – Capolavori del Gusto, un evento che celebra ogni anno il meglio della produzione enologica e gastronomica italiana. Cirò, famosa per i suoi vigneti e il leggendario Cirò DOC, accoglierà dunque appassionati, esperti del settore e turisti da ogni parte d’Italia e del mondo, per celebrare la tradizione e l’innovazione dei produttori vinicoli calabresi, promuovendo il ricco patrimonio enogastronomico di una terra che da sempre incanta per la sua autenticità e bellezza Tutto questo sarà possibile grazie alla Regione Calabria ed al lavoro di sinergia svolto con Arsac, i Comuni di Cirò e Cirò Marina ed il Consorzio di Tutela del Cirò DOC.

“Dal 7 al 9 giugno 2025 – commenta l’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo – ospiteremo il Merano Wine Festival. Una manifestazione importante a livello nazionale e di grande qualità che di valorizzare non soltanto i vini del Cirotano e tutti quelli calabresi, ma anche l’agroalimentare e l’artigianato di eccellenza. Un’occasione anche per visitare e conoscere una terra straordinaria”.







L’evento promette tre giorni di degustazioni, incontri e masterclass con esperti, produttori e sommelier di fama internazionale. Saranno protagonisti i vini calabresi, con particolare attenzione al Cirò e alle altre eccellenze del territorio, ma non mancherà uno sguardo sulle produzioni vinicole italiane ed estere, per creare un dialogo enologico a 360 gradi.

“Questo Festival – sottolinea la direttrice generale di Arsac, Fulvia Caligiuri – rappresenta una straordinaria opportunità per la Calabria per mostrarsi come un territorio che unisce tradizione, qualità e innovazione. In quest’ottica, Cirò è il luogo ideale per raccontare al mondo il nostro orgoglio e la nostra identità enologica”.

La scelta di approdare in Calabria, afferma dal canto suo il patron del MWF, Helmuth Koecher, “rientra nell’ambito di un progetto che punta ad esaltare il patrimonio storico e culturale della Magna Grecia attraverso il prestigioso format del Merano WineFestival, che vedrà come protagonista il vino delle Olimpiadi in Calabria. Da questo punto di vista, la Calabria, con le sue profonde radici storiche e il suo straordinario potenziale, si pone come esempio di eccellenza enologica e gastronomica, capace di ispirare l’intera penisola”.

Aggiungono i sindaci di Cirò e Cirò Marina, rispettivamente Mario Sculco e Sergio Ferrari, quest’ultimo anche nelle vesti di presidente della Provincia di Crotone: “Siamo molto soddisfatti della grande opportunità che viene offerta all’intero territorio di Cirò. Ospiteremo un evento straordinario per il quale esprimiamo gratitudine nei confronti del Governo regionale e dell’assessore Gallo, che ha fortemente voluto che esso si tenesse proprio nel nostro territorio. Siamo già al lavoro per curare ogni piccolo dettaglio perché abbiamo forte la consapevolezza di quanto importante sia una manifestazione che ci consentirà di svelare le nostre bellezze e soprattutto di raccontare le straordinarie positività e le grandi potenzialità del nostro territorio”.

Paolo Ippolito, presidente della Commissione del Consorzio di Tutela del Cirò Doc rimarca: “Siamo entusiasti e onorati di ospitare per la prima volta nel Sud Italia questa manifestazione, che ci vede protagonisti come Consorzio. Tre giorni dedicati al vino del territorio calabrese con tutti i consorzi unitamente alle aziende del Sud Italia, con incontri che si svilupperanno attraverso dei Press tour in vigna, seminari, masterclass, tavole rotonde e banchi di assaggio ed un occhio puntato anche alla gastronomia”.