Questa mattina sono partiti i lavori di implementazione dell’impianto di illuminazione del Parco Vincenzo Scaramuzza (già Parco delle Rose).

Né dà notizia il vicesindaco e assessore al verde pubblico, Sandro Cretella.

“Nell’ambito del piano strategico di attività in materia di verde pubblico, l’amministrazione ha messo mani ad una delle esigenze più insistenti da parte dei cittadini e dei bambini della città. Il nuovo sistema di illuminazione consentirà una fruizione prolungata del parco anche nel tardo pomeriggio e nelle ore serali, specie nei periodi primaverili ed estivi. Ringrazio l’assessore alle opere pubbliche Parise ed il dirigente ingegnere Gangemi per aver anteposto tale intervento di illuminazione rispetto a tutti gli altri in itinere nell’ambito di un più complesso affidamento che riguarda molte altre aree cittadine di cui la città a breve potrà godere”, dichiara il vicesindaco Cretella.