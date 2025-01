Il presidente dell’ente camerale Pietro Falbo ha espresso vicinanza a Giuseppe Sammarco per le intimidazioni subite. «Solidarietà e sostegno incondizionato, simili atti non piegheranno volontà e determinazione di imprenditori impegnati a fare impresa onestamente in Calabria»

Solidarietà è stata espressa dal presidente della Camera di Commercio Catanzaro Crotone Vibo Valentia, Pietro Falbo, al presidente di Ance Crotone, Giuseppe Sammarco, vittima di intimidazioni e danneggiamenti a mezzi aziendali.

«Desidero esprimere la mia vicinanza e quella di tutto l’ente camerale al presidente di Ance Crotone, Giuseppe Sammarco, per le deprecabili azioni di cui è rimasto vittima. Siamo convinti che simili atti di violenza non piegheranno la volontà e la determinazione di imprenditori impegnati a fare impresa in Calabria onestamente, pur tra tante difficoltà. È necessario non arretrare di un millimetro dinnanzi all’arroganza di chi pensa di potersi imporre con la violenza. Al presidente di Ance Crotone, ai suoi familiari e a tutti i dipendenti dell’azienda esprimiamo solidarietà e sostegno incondizionato».