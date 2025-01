La FIT CISL Regionale, Provinciale e la S.A.S Aziendale della Società Romano Autolinee Regionali S.p.A. e Fratelli Romano S.p.A. esprimono la loro più forte solidarietà e vicinanza all’autista Fabio Parisi, vittima di un’aggressione ingiustificata e violenta mentre svolgeva il suo lavoro, semplicemente chiedendo il biglietto o l’abbonamento a un passeggero.

Un atto di violenza che non ha giustificazioni e che non solo danneggia il lavoratore coinvolto, ma colpisce l’intera comunità, minando la sicurezza e il rispetto reciproco nei luoghi di lavoro. Ciò che è accaduto a Fabio è un episodio grave, che non può essere tollerato. La FIT CISL si schiera al fianco di tutti i lavoratori che, ogni giorno, svolgono il proprio lavoro con impegno e responsabilità, spesso in condizioni difficili.

Chiediamo con forza che, per garantire la sicurezza del personale che giornalmente opera con serietà e senso del dovere, vengano rese operative le misure contenute nel Protocollo anti-aggressioni, siglato nel marzo 2022 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), il Ministero dell’Interno, la Conferenza Stato-Regioni, l’ANCI, le associazioni datoriali del settore e le organizzazioni sindacali.

L’aggressione subita da Fabio non deve rimanere un caso isolato. È urgente una riflessione collettiva sul tema della sicurezza e la necessità di rafforzare le misure di protezione per chi lavora nel trasporto pubblico. È fondamentale che le Istituzioni e le Aziende supportino i lavoratori, adottando azioni concrete per prevenire e contrastare episodi di violenza.









La FIT CISL, continuerà a lottare affinché i lavoratori del trasporto pubblico siano tutelati e possano svolgere il loro lavoro in un ambiente sicuro e rispettato, libero da atti di violenza e intimidazioni.

FIT CISL Regionale FIT CISL Provinciale

S.A.S Aziendale Romano Autolinee Regionali S.p.A. e Fratelli Romano S.p.A.