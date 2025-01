Presentato il progetto di “Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari” per garantire dimissioni assistite e prevenire l’ospedalizzazione

È stato presentato questa mattina presso la Sala Consiliare “Falcone e Borsellino” il progetto di “Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione”, nell’ambito della Missione 5 del PNRR “Inclusione e coesione”.

Il progetto vede la sinergia istituzionale e amministrativa di due Ambiti Territoriali Sociali: quello di Crotone e quello di Cirò Marina, nonché dell’Azienda Sanitaria Provinciale, con la quale è stato sottoscritto un accordo di collaborazione.







ADVERTISEMENT

L’iniziativa è stata presentata dai sindaci dei comuni capo Ambito, Vincenzo Voce e Sergio Ferrari, e dal commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale, Antonio Brambilla. Hanno partecipato Monica Moscia della cooperativa “VitaSì”, aggiudicataria del servizio, e la funzionaria comunale Giovanna Pace.

Si tratta di uno strumento operativo di grande innovazione sociale che consente l’attuazione di una misura del PNRR Missione 5, rispetto alla quale l’Ambito Sociale di Crotone e l’Ambito Sociale di Cirò Marina hanno unito le forze e gli obiettivi, costituendo una macroarea sociale con Crotone come capofila ed ente attuatore. L’obiettivo è integrare gli interventi sociali e sanitari.

Per rendere il progetto operativo, il Comune di Crotone, in qualità di capofila della macroarea, ha stipulato con l’ASP di Crotone un accordo di collaborazione per definire l’ambito di competenza di ciascun ente coinvolto. Il fine comune è ottenere la personalizzazione delle prestazioni e dare continuità all’assistenza fuori dal contesto ospedaliero.

La modalità attuativa di base è la cosiddetta “presa in carico integrata”, con l’erogazione di servizi personalizzati. La programmazione sarà flessibile e aperta per adattarsi ai bisogni dell’utenza.

Il target di riferimento include:

Persone anziane non autosufficienti e/o in condizioni di fragilità residenti nei due Ambiti Sociali.

e/o in condizioni di fragilità residenti nei due Ambiti Sociali. Persone senza dimora o in condizione di precarietà abitativa, che necessitino di convalescenza, ricovero ospedaliero o stabilizzazione delle condizioni di salute.

Saranno attivati servizi specifici, tra cui:

Assistenza domiciliare

Telesoccorso

Pasti a domicilio

Questi servizi saranno garantiti sia per chi può tornare a casa, come anziani fragili o adulti con patologie croniche, sia per senza dimora o persone in precarietà abitativa, attraverso:

Dimissioni protette

Prevenzione dell’ospedalizzazione

Inserimento in alloggi temporanei grazie all’integrazione con misure PNRR dedicate ai servizi di housing first.

Gli alloggi saranno forniti dal Comune di Isola Capo Rizzuto o da enti del terzo settore vincitori della coprogettazione.

L’accoglienza permetterà il monitoraggio della cura e della terapia per chi è dimesso da reparti ospedalieri (dimissioni protette) o proviene dalla strada con problematiche sanitarie complesse.

Le prestazioni saranno erogate nei territori della Macroarea formata dall’Ambito Sociale di Crotone e di Cirò Marina.

Costo stimato: circa € 330.000,00

circa € 330.000,00 Beneficiari previsti: circa 125 persone

L’accesso alle dimissioni protette sarà subordinato alla redazione di un progetto assistenziale personalizzato, che coinvolgerà:

Professionisti ospedalieri

Servizi specialistici territoriali

Medici di medicina generale o pediatri di libera scelta

Servizi sociali comunali

L’assessore Pollinzi ha sottolineato che attivare questo genere di servizi non solo garantisce continuità assistenziale, ma decongestiona i Pronto Soccorso e i reparti ospedalieri, liberando risorse economiche, professionali e strumentali e rendendo più efficiente ed efficace la spesa sanitaria.