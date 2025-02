17ª giornata: Crotone-Salernitana 2-2

CROTONE: Cucinotta, Tessitore (26’pt Vrenna), Pagano, Tosto, Galardo, Maffei, Buonaccorsi, Sgro (25’st Terrasi), Cantisani (30’st De Gennaro), Caccioppoli (1’st Ambrogio), Bianchi. All. Lo Monaco

SALERNITANA: Rodolfo, Di Vincenzo (37’st Zinkowski), Farina, Gonnella (16’st Buttaroni), Nunziata, Vuilliermoz, Barry, Tchaouna, Boncori, De Vico, Cosentino (16’st Tchaouna ). All. Fusco







ADVERTISEMENT

Arbitro: Pascuccio di Ariano Irpino

Reti: 17’pt e 40’pt Boncori (S), 9’st Vrenna (C) su rigore, 15’st Buonaccorsi (C)

Ammoniti: Tosto, Buonaccorsi, Bianchi (C), Buttaroni (S)

Note: Espulsi dopo il fischio finale Cucinotta e Tosto (C), Palazzo e Di Lelio (S)