SORRENTO: Del Sorbo; Vitiello, Blondett, Di Somma (45’st Fusco), Panico; Cangianiello, Matera, Cuccurullo; Guadagni (26’st Rossetti), Musso, Scala (20’st Carillo). A disp.: Harrasser, Colombini, Carotenuto, Biagetti, Esposito, Palella, Colangiuli, Russo. All. Ferraro

CROTONE: Sassi; Piras (31’st Rispoli), Cargnelutti, Di Pasquale, Giron; Gallo, Schirò (1’st Vinicius); Silva (1’st Ricci), Tumminello, Oviszach (1’st Vitale), Gomez (20’st Murano). A disp.: D’Alterio, Martino, Cocetta, Groppelli, Armini, Cantisani, Stronati, Vilardi. All. Longo

ARBITRO: Mazzoni di Prato

MARCATORI: 4’pt e 30’pt Musso (S), 29’st Murano (C)

AMMONITI: Scala (S), Vinicius (C)

